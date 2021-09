Horaire et où regarder le combat entre Evander Holyfield et Vitor Belfort à la télévision

in

Evander Holyfield Retour sur le ring dans un match avec l’ancien combattant de MMA Vitor Belfort et il le fait en remplaçant Oscar de la hoya, ce qui a donné positif pour le coronavirus. Le combat, qui dans un premier temps devait être un affrontement de légendes, sera finalement un affrontement sanctionné par le Commission sportive de l’État de Californie, tout ça parce que les deux combattants veulent un match en dehors du show et du show.

Le combat se déroulera dans le Staples Center à Los Angeles, le pavillon mythique où ils jouent Les Lakers de Los Angeles. Le combat se jouera sur huit rounds de deux minutes et sera à un poids de 180 livres, avec un maximum de cinq pouvant être dépassé.

Holyfield, Agé de 58 ans, il n’a plus combattu depuis 2011 où il s’était imposé par KOa Brian Nielsen. Tant l’Estaoundidense que Belfort ils ont été respectueux les uns envers les autres. BelfortDe son côté, un ancien champion de l’UFC, disputera son premier match de boxe depuis 2006 et son retour dans le sport, après sa retraite en 2018 de l’UFC.

Evander HolyfieldIl remplace également Oscar de la hoya, qui allait revenir sur le ring depuis sa retraite en 2008. Cependant, il a donné positif pour le coronavirus et cela l’empêchera de faire partie du combat et de la soirée.

Vitor Belfort, Pour sa part, il est né le 1er avril 1977. De nationalité brésilienne, c’est un ancien boxeur d’arts martiaux mixtes (UFC) qui a concouru dans la catégorie des poids moyens jusqu’en 2018. Belfort a un grand héritage, où il a fait partie d’entreprises telles que Ultimate Fighting Championship, Strikeforce, Fierté, entre autres.

Le Brésilien a été Champion des poids mi-lourds de l’UFC une fois et champion du tournoi UFC 12 dans la catégorie poids lourds. Belfort Il est célèbre dans les arts martiaux mixtes pour ses poings rapides et sa puissance dévastatrice. Pour ces raisons, il est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire des arts martiaux mixtes et une véritable légende au sein de ce sport. Le 12 mai 2018, il a annoncé sa retraite officielle de la MMA, où il a laissé un grand héritage. Maintenant, vous ferez face Holyfield en boxe, où il faudra voir comment il évolue, comme l’Américain, à presque 60 ans.

Quand se joue le combat entre Holyfield – Belfort ?

La soirée a lieu au petit matin de Du samedi 11 au dimanche 12 septembre, à 2.00 heures (heure péninsulaire espagnole). Le combat est prévu pour commencer entre 4h00 et 5h00 le matin espagnol.

Où voir le combat entre Holyfield – Belfort ?

Le combat peut être vu de la plate-forme DAZN. Vous pouvez suivre toutes les informations sur la soirée et le combat pour la Site Internet Mundo Deportivo.