Horaire et où regarder le combat entre Manny Pacquiao à la télévision

Le match de boxe a lieu pour le Titre WBA des poids welters, chez les Philippins Manny Pacquiao et le cubain Yordenis ugas. L’événement aura lieu au Las Vegas T-Mbolie, Dans l’état de Nevada, États-Unis.

A 42 ans, Le boxeur philippin Manny Pacquiao C’est une véritable légende vivante de la boxe. Avec son âge et son héritage, il pourrait être mis à la retraite, mais aussi à l’occasion de la pandémie de Coronavirus Il ne s’est pas battu depuis deux ans. Pourtant c’est de retour et qui que ce soit Champion du monde WBA des poids welters, une ceinture qui a arraché Keith Thurman Dans son dernier combat, il veut rester au courant.

Ledit titre a été perdu dans les bureaux avant Ougas et maintenant il veut retrouver son centre contre le boxeur cubain. Pacquiao a de grands combats comme ante Mayweather, Marquez, Cotto ou De la Hoya. C’est pourquoi “PacMan”, surnoms sous lesquels il est connu, a un excellent palmarès; il a été champion du monde dans six divisions (en il en a élevé huit, mais deux d’entre eux ne l’étaient pas par les quatre organisations les plus prestigieuses).

Son record de 62 victoires par 7 défaites, plus deux nuls. A obtenu un total de 39 victoires par KO, ce qui montre que plus de la moitié de leurs batailles ont été résolues directement. C’est un boxeur de petite taille, mesurant à peine 1,70 mètre et 66 kilos, mais extrêmement rapide et agile.

Yordenis ugasPour sa part, il est également un boxeur cubain vétéran. Il a sept ans de moins que Pacquiao, Il en a 35 pour les 42 du Philippin, donc dans la section physique, il peut être utile de prolonger le combat autant que possible.

Le combat a un contexte particulier. Ougas il allait contester le costume de co-star, mais le jour même où la blessure du boxeur était connue Spence on sut que son adversaire, Fabien Maidana, était également sorti pour une coupe. C’est pourquoi votre Coupe du monde WBA de poids welter il l’a remporté dans les bureaux et maintenant défendre sa condition contre le champion, Pacquiao, dans l’anneau. Avant cette ceinture, le Cubain avait déjà un large bagage en boxe. C’était un boxeur amateur hors pair, devenu champion du monde en 2005 et bronze à Pékin 2008. Déjà dans le domaine professionnel cela lui a coûté plus cher, car la demande est plus grande, avec des combats exceptionnels comme celui qu’il a perdu pour une ceinture avec de grands noms comme Shawn Porter.

Son palmarès est 26 combats gagnés par 4 perdus, évidemment avec beaucoup moins de déplacements que les Philippins. Il en a remporté 12 par KO, il n’est donc pas un boxeur aussi efficace à cet égard que Pacquiao. Il mesure 1,75 mètre et pèse 66 kilos, il tentera donc d’imposer sa plus grande taille.

Pacquiao aussi chercher un nouveau record. Quand il a gagné Keith ThurmanIl y a deux ans, il devenait le cinquième boxeur de plus de 40 ans proclamé champion du monde. Le Philippin partage cet honneur avec Bernard Hopkins (49 ans), Georges Foreman (45 ans), Thulani ‘Sugar Boy’ Malinga (41 ans) et Bob Fitzsimons (40 ans).

‘Pac-Man’ a ajouté un nouveau champion du monde à sa liste de défaites, menant à 22 victoires contre les meilleurs combattants de la boxe. Pour se faire une idée du niveau du Philippin, il n’est dépassé que par Floyd Mayweather, qui compte 23 victoires contre des champions du monde.

Quand a lieu le combat entre Pacquiao et Ugas ?

Le combat se déroule dans le tôt le matin du vendredi 20 au samedi 21 août, à 3h00

Où voir le combat entre Pacquiao et Ugas ?

La bataille peut être vue depuis la plate-forme DAZN.