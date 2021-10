horaire et où regarder le match à la télévision

24/10/2021

Act à 11:51 CEST

Les Athlète de Madrid et la Société réelle ils s’affronteront lors d’une nouvelle journée du championnat de la ligue, le dixième de LaLiga Santander dans le but d’ajouter les trois points et de continuer à se battre pour les premières places du classement. Le match se jouera ce dimanche prochain 24 octobre dans le Metropolitan Wanda, où ils affronteront à 21h00 CET avec la couverture télévisée de Movistar LaLiga.

Les Athlète de Madrid arrive au match en bonne forme, après avoir réussi à gagner lors de son dernier match de championnat contre le Barça 2-0 après des buts de Thomas Lemar et Luis Suárez, qui ont certifié un triomphe de prestige. Concernant leur position dans le tableau qualificatif, les madrilènes occupent la quatrième position du classement avec 17 points, trois derrière le leader, bien qu’ils aient un match reporté, celui correspondant à la neuvième journée contre le Grenade.

Pour sa part, Société réelle Il arrive à un grand moment du duel important contre les colchoneros. L’ensemble des Shérif Imanol la saison de la ligue a commencé comme un coup et ils occupent le première position au classement avec 20 points après la dispute des neuf premiers matchs, au cours desquels ils n’ont perdu qu’un match et ont concédé deux nuls.

A quelle heure joue Atlético – Liverpool ?

Le match entre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad lors de la 10e journée de LaLiga Santander 2021-2022 aura lieu ce dimanche 24 octobre à 21h00, et le match pourra être vu en Espagne via Movistar LaLiga.

Les prochains matchs de l’Atlético de Madrid

Levante – Atlético de Madrid (La Liga Santander. Jeudi 28 octobre 2021, 21h00, Stade Ciutat de Valencia)

Atlético de Madrid- Betis (La Liga Santander. Dimanche 31 octobre 2021, 16h15, Stade Wanda Metropolitano)

Liverpool – Atlético de Madrid (UEFA Champions League. Mercredi 3 octobre 2021, 21h00 CEST)