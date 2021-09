Horaire et où regarder le match de boxe d’Anthony Joshua à la télévision

Anthony Joshua et Oleksandr Usyk face à ce sSamedi 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium (Angleterre). Josué fait face à un grand défi avant de pouvoir calibrer une éventuelle confrontation contre Tyson fureur pour le championnat du monde poids lourd uinficated.

En défendant vos ceintures de la WBA, WBO et IBF affronteront Oleksandr Usyk, invaincu. Le boxeur ukrainien a été couronné champion du monde unifié cruiserweight et a décidé de franchir le pas pour conquérir également la catégorie des lourds, où il compte deux victoires dans ses deux combats disputés. Maintenant, il fait face Anthony Josué dans un vrai test pour les deux prétendants.

Josué Il a 32 ans et est l’actuel Champion du monde des poids lourds IBF, Super Champion WBA, Champion OIB et Champion WBO, depuis qu’il a reconquis les titres le 7 décembre 2019 contre Andy Ruiz Jr. Il est favori pour ce combat, de par sa plus grande expérience et jouant à domicile, avec le soutien du public londonien.

Josué a un équilibre en tant que professionnel de 24 victoires dont 22 par KO et une seule défaite. Le seul homme qui a réussi à le battre est précisément Andy Ruiz Jr., qui l’a battu en 2019. Maintenant, il cherche à élargir ses records avec une nouvelle victoire qui le conforte comme l’un des boxeurs du moment.

Oleksandr UsykDe son côté, il a 32 ans et vivra le combat le plus important de sa carrière sportive. L’Ukrainien défend ses titres face à un Joshua qui est l’une des grandes revendications du moment en boxe. Usyk revient sur le ring près de onze mois après avoir remporté les Britanniques lors de son dernier combat à ce jour Dereck Chisora.

L’Ukrainien a un équilibre professionnel de 18 victoires en autant de combats. Au total, 13 d’entre eux ont été réalisés par KO. Bien sûr, Joshua sera le rival le plus important qu’il ait affronté dans sa carrière, donc Usyk aura un grand défi à relever pour maintenir sa condition invaincue.

L’attrait du combat stellaire de Londres a rendu la soirée préparée par MatchRoom Boxe comptez sur un grand panneau d’affichage en complément. Il met en évidence la défense qu’il fera Laurent Okolie du titre mondial cruiserweight de la WBO. Lawrence est invaincu en 16 combats sans match nul et en a remporté 13 par KO. Il affrontera le Monténégrin également invaincu Dilan Prasovic.

Quand se joue le combat entre Anthony Joshua – Oleksandr Usyk ?

Le combat entre Anthony Joshua – Oleksandr Usyk tu peux voir Aujourd’hui, samedi 25 septembre, à partir de 19h00. à l’époque péninsulaire espagnole. La soirée commencera une heure avant, à 18.00 heures

Où voir le combat entre Anthony Joshua – Oleksandr Usyk ?

Le combat entre Anthony Joshua – Oleksandr Usyk peut être vu à travers le Plateforme DAZN, qui est la télévision qui produit la soirée et la proposera sur Espagne. Vous pouvez suivre toutes les informations sur le combat par le Site Internet Mundo Deportivo.