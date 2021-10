Horaire et où regarder le Real Madrid

15/10/2021 à 18h30 CEST

Les Real Madrid visitera la Donbass Arena du Shakhtar Donetsk après avoir perdu 1-2 à domicile contre FC Shérif Tiraspol lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, avec l’intention de marquer trois points importants pour pouvoir attaquer le leadership de la Groupe D. De plus, les meringues proviennent également de la défaite en championnat de la ligue, après avoir été battue par l’Espanyol à Cornellá pour le même résultat de 2-1.

Ainsi, tout d’abord, il convient de souligner que l’équipe de Carlo Ancelotti arrive au duel assis seule à la deuxième place du classement, ajoutant 3 points et 3 de plus que le premier classé, le FC Sheriff Tiraspol. En revanche, ceux menés par Roberto de Zerbi arriveront à la rencontre à la dernière place du groupe avec seulement 1 point et -2 au différentiel de buts.

Pour ce match l’équipe merengue a plusieurs doutes, notamment dans la partie défensive, puisque Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy Ils se sont entraînés avec le groupe et s’il n’y a pas de revers, ils seront disponibles pour jouer. Pour sa part Ancelotti Vous ne pourrez pas compter sur la rencontre ou danger édénique, ni avec Dani carvajal, ni avec Gareth Bale, tous blessés.

A quelle heure joue le Real Madrid ? Où regarder le match ?

Shakhtar-Real Madrid joue ça Mardi 19 septembre à 21h00.

Le match de la 3e journée de la Ligue des champions 2021/22 peut être apprécié en Espagne via la chaîne de télévision Movistar Ligue des Champions 1 et Movistar +. De plus, il peut également être suivi en direct pour tout le monde sur le SPORT en direct.

Prochains matchs du Real Madrid

Après la rencontre européenne, le Le Real Madrid se rendra au Camp Nou pour affronter le Barça (LaLiga Santander. Dimanche 24 octobre 2021, 16h15 Camp Nou).

Real Madrid – Osasuna (LaLiga Santander. Mercredi 27 octobre 2021, 21h30 Stade Santiago Bernabéu).