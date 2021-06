horaire et où regarder les étapes à la télévision

24/06/2021

Le à 15:41 CEST

Le Tour de France est l’un des trois grands événements de l’année du cyclisme professionnel et, depuis SPORT, nous vous proposons la couverture la plus complète avec nos rapports directs afin que vous ne manquiez pas les détails de l’événement français dans son édition 2021.

Ce samedi 26 juin et jusqu’au dimanche 18 juillet se tiendra le Tour de France 2021, le grand événement cycliste annuel qui revient aux dates habituelles après le déplacement en septembre qu’il a subi en 2020 en raison de la pandémie. Avec une France où le masque n’est plus obligatoire dans la rue et sans couvre-feux ni limitations de déplacements On s’attend à ce que cette année, les fans occupent à nouveau les routes où le test se déplacera. Pourtant, la télévision est la bonne alternative pour suivre la tournée sans sortir de chez soi.

O VOIR LE TOUR DE FRANCE 2021 À LA TÉLÉ ?

Au niveau de l’Espagne, le Tour se voit sur deux chaînes, Télévision espagnole Oui Eurosport. TVE offrira la course à travers Télédéportation et une fois le journal terminé, il déplacera la diffusion, les jours clés, vers La 1. Les commentaires correspondront à Carlos de Andrés Oui Pedro Delgado, qui sera toujours soutenu par un invité lié au cyclisme espagnol. TVE se connectera aux étapes 75 minutes après le départ selon le contrat stipulé.

Eurosport donnera l’intégralité des étapes. Au début, il aura les commentaires de Juan Clavijo Oui Saul de Miguel, tandis que pour la partie finale l’émission sera menée par Javier Arès, Comptoir Alberto Oui Juan Antonio Flecha.

De plus, vous pourrez suivre toutes les informations de dernière minute sur le Tour de France de SPORT. Chaque jour nous vous proposerons le profil et le parcours de l’étape, le meilleur résumé, les déclarations des protagonistes et toutes les classifications mises à jour du test.

HORAIRES ETAPES TOUR DE FRANCE

Étape 1. De Brest à Landerneau (198,7 kilomètres). Samedi 26 juin à 10h10

Étape 2. De Perros-Guirec à Mûr-de-Bretagne (193,5 km.). Dimanche 27 juin à 11h20.

Étape 3. Lorient à Pontivy (182,9 km). Lundi 28 juin à 11h20.

Étape 4. De Redon à Fougères (150,5 km.). Mardi 29 juin à 11h23

Étape 5. De Changé à Laval Espace Mayenne (27,2 km). Mercredi 30 juin à 10h45.

Étape 6. De Tours à Châteauroux (161 km.). Jeudi 1er juillet à 11h55.

Étape 7. De Vierzon / Le Creusot (249,5 km.) Vendredi 2 juillet à 11h00.

Étape 8. D’Oyonnax au Grand-Bornand (151 km.). Samedi 3 juillet à 11h10.

Étape 9. De Cluses à Tignes (145 km.). Dimanche 4 juillet à 11h00.

Étape 10. D’Albertville à Valence (191 km.). Mardi 6 juillet à 11h05

Étape 11. De Sorgues à Malaucèce (199 km.). Mercredi 7 juillet à 10h00

Étape 12. De Saint-Paul-Trois-Châteaux à Nîmes (159,5 km.). Jeudi 8 juillet à 11h30

Étape 13. De Nîmes à Carcassonne (220 km.). Vendredi 9 juillet à 10h05

Étape 14. De Carcassonne à Quillan (184 km.). Samedi 10 juillet à 10h25

Étape 15. Depuis Céret / Andorre-La-Vielle (191,5 km.). Dimanche 11 juillet à 10h20.

Étape 16. Du Pas De La Case à Saint-Gaudens (169 km.). Mardi 13 juillet à 11h05

Étape 17. De Muret à Saint-Lary-Soulan Col Du Portet (178,5 km.) Mercredi 14 juillet à 09h50.

Étape 18. De Pau à Luz Ardiden (130 km.) Jeudi 15 juillet à 11h35.

Étape 19. De Mourenx à Libourne (207 km.) Vendredi 16 juillet à 10h20.

Étape 20. De Libourne / Saint-Emilion (CRI) (30,8 km.) Samedi 17 juillet à 11h40.

Étape 21. De Chatou à Paris Champs-Élysées (108,5 km.) Dimanche 18 juillet à 14h15