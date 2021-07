Horaire et où regarder l’Espagne à la télévision

Espagne fait face Allemagne dans le premier duel de groupe A des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ce match d’ouverture, contrairement aux autres, est fait avec les nerfs typiques avant de commencer une large participation à un concours d’une telle importance, comme celui-ci qui se déroule à Tokyo Encore une fois, l’objectif pour gagner est l’or olympique, mais surtout le plus grand défi est de gagner une médaille, ce qui sera très difficile.

Le match se jouera après avoir terminé les deux premières phases de préparation en terres galiciennes, sur le sol espagnol. Le sélecteur Jordi Ribera a annoncé la liste finale des 16 joueurs qui représenteront Espagne à l’événement olympique de Tokyo. la décharge de Jeanne Canellas C’est très sensible pour ces Jeux, mais c’est sans aucun doute une liste plus que compétitive, comme toujours chez les « Hispaniques ».

Dans le but, ils seront Gonzalo Pérez de Vargas et Rodrigo Corrales, tandis que Raúl Entrerríos, Jorgue Maqueda, Cedeón Guardiola, Ángel Fernández, Viran Morros, Dani Sarmiento, Eduardo Gurbindo, Álex Djusebaev, Antonio García, Adriá Figueras, Ferrán Solé, Aleix Gómez, Julen River Aginaagalde et Valero.

Les débuts sur le sol japonais permettront la sélection de Jordi Ribera s’installer dans la compétition, où il aura alors des duels de grande difficulté contre France et Norvège, ainsi que d’autres plus accessibles sur papier, contre Brésil et Argentine. Si je peux survivre à ça groupe A, l’objectif est de grandir et de là servir de catapulte pour lutter pour les médailles en Japon, où à partir du 23, certains Jeux olympiques où Les Hisanos ils aspirent à tout.

L’équipe espagnole aspire à remporter une médaille en handball masculin et il n’y a pas de meilleure motivation que le Jeux olympiques, où en plus en phase de groupes ils devront mesurer deux géants du handball mondial, comme la Norvège et France. à

L’équipe formée par Jordi Ribera Il a affronté l’Allemagne lors de la dernière Coupe du monde de handball, organisée en Égypte 2021, où ils ont battu l’équipe teutonique par 32-28, ce qui a scellé leur classement pour les quarts de finale, à l’époque. Maintenant, votre objectif est de faire le premier pas dans ces Jeux Olympiques de Tokyo.

Quand jouez-vous Espagne – Allemagne ?

Le jeu se joue aujourd’hui, samedi

24



de juillet, à 9.15 heures

Où regarder l’Espagne – Allemagne ?

La réunion peut être vue par peut être suivie par La1 ou Teledeporte, RNE, RTVE.es et la nouvelle plateforme Lecture RTVE. Il peut également être suivi de Joueur Eurosport. Vous pouvez continuer dans le jeu pour le Site Internet Mundo Deportivo.