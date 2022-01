Horaire et où regarder Oliveira vs Poirier de l’UFC 269 à la télévision

Le champion en titre des poids légers Charles Oliveira, et le combattant américain Dustin Poirier, dont les deux derniers combats se sont soldés par des victoires contre Conor McGregor, s’affronter dans une bataille passionnée pour le Titre de la catégorie UFC 269. Oliveira conquis sa ceinture grâce à la KO contre Michael Chandler en mai, il tentera donc de défendre sa ceinture contre Poirier.

Dustin Poirier, dit « Le Diamant », cherchera à poursuivre la séquence qui a commencé contre McGregor et ainsi arracher Oliveira son statut de champion des poids légers. Le boxeur brésilien n’a plus été battu depuis décembre 2017, avec une séquence de neuf victoires consécutives.

Le combat se déroule dans le MGM Grand Arena à Las Vegas. Dustin Poirier a remporté les deux victoires avant Connor McGregor brillamment, le premier en janvier de cette année et le second en juillet. Ce combat a été la clé de Poirier, en lui a permis de réaliser le rêve de retrouver la ceinture des poids légers.

Poirier a été le seul des 27 rivaux à avoir eu jusqu’à présent McGregor dans votre carrière qui a été capable de le vaincre par KO, mais c’est aussi qu’il l’a fait à deux reprises consécutives, ce qui montre sa qualité. Le combattant américain de 32 ans a eu une carrière remarquable, mais bien sûr cette victoire contre McGregor et la chance de battre Oliveira Obtenir le titre de poids de tête, cela lui permettrait de faire un grand pas en avant dans sa carrière, chose qu’il n’a pas pu faire jusqu’à présent. Vous avez maintenant la possibilité de vous consolider et d’essayer d’étendre votre bilan de 28 victoires et 6 défaites.

L’histoire est longue Poirier, comme en 2013 il a perdu contre Cub Swanson et après trois victoires il affronta McGregor en septembre 2014. Là, le premier duel entre les deux a eu lieu, où l’Irlandais l’a battu en un seul tour, très clairement. Il a connu une autre séquence de quatre victoires consécutives et encore Michael Johnson l’arrêta.

Le tournant de sa carrière se situe dans 2017, quand il a réalisé une séquence de cinq victoires consécutives contre des rivaux de haut niveau, tels que Miller, Pettis, Gaethje, lvarez et Holloway pour le titre provisoire. Ainsi, il a réussi à se rendre digne d’affronter Khabib. Cependant, le grand dominateur russe était de trop pour l’Américain, où il a subi sa dernière défaite à ce jour.

Après avoir vaincu Dan talonneur en juin 2020 déjà McGregor en janvier et juillet 2021, Poirier Il met tout en œuvre pour le prix le plus convoité en poids léger. Oliveira, pour sa part, a également 32 ans, mais est né à Sao Paulo (Brésil).

Il compte 9 victoires consécutives et son bilan est de 31 victoires pour huit défaites. A gagné le passé 15 mai 2021 le match par TKO (coups) le titre vacant du UFC léger avant l’américain Michael Chandler. Désormais, il défendra son statut de champion face à un autre compatriote de Chandler, un Poirier que sur le papier, c’est une menace plus grande.

Quand a lieu le match Oliveira – Poirier ?

Le combat est célébré Aujourd’hui, à l’aube du samedi 11 au dimanche 12, à 4h00 du matin.

Où regarder le combat Oliveira – Poirier ?

Le combat Oliveira – Poirier peut être vu dans Espagne à travers toi Plateforme DAZN. Vous pouvez suivre toutes les informations concernant la confrontation des UFC par Site Internet Mundo Deportivo.