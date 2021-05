Horaire et où suivre le tournoi en Espagne

27/05/2021 à 02:06 CEST

Ronald Goncalves

le 11 juin, après que la pandémie l’a empêché de se développer à ses dates régulières, le Euro 2021 ça va enfin commencer. Le plus grand tournoi d’équipes au niveau européen réunira les 24 équipes les plus remarquables de la région, les amenant à s’affronter dans divers endroits tels que Rome, Séville, Munich et plus encore.

Pour sa part, L’Espagne fera partie du groupe E, qui partagera avec Suède, Pologne Oui Slovaquie. Dans l’ordre de mention, l’équipe de Luis Enrique rencontrera l’équipe de Janne Andersson sur Mercredi 16 juin à 21 h 00, tandis que leurs différends avec les Polonais et les Slovaques auront lieu le Samedi 19 juin à 21 h 00 et le Mercredi 23 juin à 18 h 00, respectivement.

O SUIVRE LA COUPE D’EURO À LA TÉLÉ EN ESPAGNE

De même, il faut noter que tous ces matches, comme le reste des matches de la compétition, peut être vu en Espagne à travers les principaux canaux de Mediaset -Cuatro et Telencinco-, groupe qui a acquis les droits de diffusion du concours. De cette manière, il convient d’être attentif aux deux médias. entre le 11 et le 15 juin, jours pendant lesquels la phase de groupes aura lieu.