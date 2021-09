horaire et où voir la présentation des nouveaux jeux Switch

Nintendo Espagne annoncera ce vendredi 24 les jeux qui arriveront l’hiver prochain.



Le jeu ‘Splatoon 3’ sera disponible sur Nintendo Switch en 2022.

22/09/2021 19: 31Mis à jour au 22/09/2021 19:34

Bonne nouvelle pour les amoureux de Nintendo : un nouveau Nintendo Direct arrivera le 24 septembre avec une présentation de 40 minutes des prochains jeux Nintendo Switch.

La transmission a été annoncée par la société sur son compte Twitter et aura lieu le 24 à 00h00 (heure de la péninsule espagnole) et sera “principalement dédiée aux jeux qui arriveront sur Nintendo Switch cet hiver”.

Bien qu’il y ait déjà eu des directives plus petites, cette annonce marque le troisième Nintendo Direct complet de l’année. Déjà en février dernier, un autre “direct” a révélé “Zelda: Skyward Sword HD”, “Splatoon 3” et “Mario Golf: Super Rush”, entre autres jeux populaires. À l’E3, Nintendo a finalement montré plus de « Breath of the Wild 2 », a annoncé le très attendu « Metroid Dread » et a révélé « Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope ».

Les experts de Nintendo espèrent que les jeux Game Boy et Game Boy Color seront diffusés vendredi prochain et qu’ils arriveront bientôt sur le service Nintendo Switch Online.

Où voir le Direct ?



L’événement du 24 peut être vu sur le site Web de Nintendo ou sur sa chaîne YouTube.

