horaire et où voir la présentation du nouvel iPhone et Apple Watch

13/09/2021 à 16h32 CEST

Les nouveaux iPhone 13 et Apple Watch sont, en toute certitude, les temps forts du prochain Apple Event dans lequel la société de Cupertino promet des fonctionnalités nouvelles et incroyables dans ces terminaux qui se renouvellent chaque année à cette époque.

Peu de certitudes et de nombreuses rumeurs entourent le nouvel iPhone 13. On parle surtout d’un nouvel aspect visuel avec une encoche plus petite. De plus, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d’une technologie de téléphonie par satellite plus que possible dans certaines régions reculées de la planète.

Maintenant, nous ne savons pas vraiment grand-chose d’autre. Ce qui est clair, c’est que nous laisserons des doutes sur Mardi 14 septembre à 19h et il peut être suivi via la chaîne YouTube de la société Big Apple.