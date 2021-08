Horaire et télévision pour le Pacquiao vs. Ougas

Après deux ans d’inactivité, Manny Pacquiao va remonter sur le ring, cette fois pour affronter le championnat du monde des poids welters que détient désormais Yordenis Ugás, et qu’il défendra pour la première fois. Rappelez-vous, le Philippin a dû combattre Errol Spence, qui a subi une blessure à la rétine et a dû annuler le combat.

Les deux boxeurs seront en tête d’affiche de la journée qui se tiendra le samedi 21 août prochain à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, à 20h00 (Centre), 21h00 (Est) et 6h00. :00 pm (Pacifique) aux Etats-Unis, alors qu’en Espagne il sera 3 heures du matin.

Aux États-Unis, la soirée pourra être suivie via Fox Sports, tandis que dans presque toute l’Amérique latine, elle le sera via ESPN. En Espagne, pour le moment, aucune chaîne n’a pris le contrôle des droits de combat. Malgré cela, vous pouvez suivre les résultats du combat sur des sites Web qui suivront en direct ce qui se passe à Las Vegas.

C’est le cas, par exemple, des bookmakers qui proposent des cotes pour le combat entre Pacquiao et Ugás. À l’heure actuelle, ils donnent Pacman comme favori, l’un des meilleurs combattants de l’histoire, avec 62 combats gagnés, sept défaites et deux nuls. À l’heure actuelle, les paris avec paypal ou avec d’autres systèmes tels qu’Astropay sont totalement sûrs pour les utilisateurs qui souhaitent donner encore plus d’excitation à la soirée. De plus, ils servent à suivre en direct les résultats des combats, ainsi que leurs différentes prédictions.

Rappelez-vous, Pacquiao a remporté neuf titres dans huit divisions différentes, donc une victoire le mènerait encore plus haut dans l’histoire de la boxe. Malgré cela, il a été absent du ring pendant deux ans. Ugás, pour sa part, compte 26 victoires et 4 défaites en tant que professionnel. Ses caractéristiques incluent un style quelque peu orthodoxe qui pourrait compliquer la garde gaucher de Pacman.

Dans les dernières déclarations, le combattant philippin était vraiment excité pour le combat, malgré le fait que les plans aient changé au cours des dernières semaines. Lui et Ugás se préparent et déploient des efforts dans un combat qui ravira les amateurs de boxe.