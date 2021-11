Horaires de Corona Capital 2021 et plus de détails sur l’événement

Corona Capital 2021 et tous les détails sur l’événement | Instagram

Aujourd’hui, nous vous communiquerons tous les horaires et bien d’autres détails sur l’événement de la CDMX, le Corona Capital 2021, sans aucun doute l’un des événements les plus attendus de tout le Mexique et ceux qui manquent le plus à voir.

Twenty One Pilots, Tame Impala, Disclosure et bien d’autres artistes Ils seront présents à Corona Capital 2021 à Mexico.

Il ne fait aucun doute que Corona Capital 2021 est l’un des Événements de masse attendu à Mexico (CDMX) après la pandémie.

La fête de la musique qui réunit divers artistes aura lieu samedi 20 et dimanche 21 novembre prochains.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, certains des artistes qui se produiront sur scène sont Twenty One Pilots, St. Vincent, The Kooks, Tame Impala, Disclosure, entre autres.

Cependant, il est important de noter que le gouvernement CDMX a été critiqué pour avoir accéléré le Corona Capital 2021, après qu’il y ait encore des centaines de cas de COVID-19 dans la capitale.

Ainsi, vous ne manquez pas votre artiste préféré dans le Capitale Corona 2021, les horaires dans lesquels chacun des membres de la programmation se produira, des solistes aux groupes, ont été publiés sur les réseaux sociaux.

Le samedi 20 novembre par exemple, certains comme St. Vincent ou Dayglow se retrouveront pour leurs débuts au Mexique.

Il y a aussi d’autres cas comme Disclosure et The Kooks, dont les présentations seront heureusement plus longues et dans des scénarios qui ne sont pas exactement proches les uns des autres.

Alors que dimanche, qui sera le dernier jour du concert, les participants verront la participation de The Whitest Boy Alive et Parquet Courts, qui se rencontreront en même temps mais probablement sur des scènes différentes.

Ainsi qu’ils contempleront Jehnny Beth et The Bravery. Rappelons que le festival présente des artistes de divers genres musicaux.

Il convient de noter qu’il devait avoir lieu en 2020, cependant, en raison de la pandémie, il s’agissait de l’une des centaines de Événements de masse qui a dû être annulé.

Par conséquent, sans aucun doute, dans cette édition du Capitale Corona 2021 les assistants envisageront quelques modifications que les années précédentes, car plusieurs mesures sanitaires seront prises pour éviter la contagion du virus.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre la grande date et voir si ce virus affectera à quel point il était avant pendant l’événement.