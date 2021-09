Horaires de Mercadona, Lidl, Carrefour et des principaux supermarchés et leurs conditions d’achat en ligne | La vie

Fini le temps où supermarchés ils s’ouvrent et se ferment tous en même temps. La liberté des horaires (parent) a apporté avec elle une danse des heures qui n’est pas facile à mémoriser.

Chaque chaîne de supermarchés ouvre et ferme à une heure différente, alors faites attention à ne pas arriver trop tôt ou trop tard.

Quelque chose de similaire se produit avec les conditions de l’achat en ligne. Ils acceptent généralement différents types de paiement et un achat minimum pour le ramener à la maison gratuitement. C’est pourquoi nous recueillons ici les horaires de Mercadona, Lidl, Carrefour et des principaux supermarchés et leurs conditions d’achat en ligne.

Nous avons inclus des horaires globaux, mais gardez à l’esprit que certains lieux ou communautés peuvent avoir leur propre horaire. C’est pourquoi nous montrons aussi comment voir les heures de vos magasins les plus proches.

Utilisez cet index pour accéder plus rapidement au supermarché qui vous intéresse le plus :

Heures d’ouverture des supermarchés en Espagne

Astuce pour voir les heures locales

La plupart des supermarchés vous permettent de vérifier sur leur site Web les heures de votre centre le plus proche, en entrant votre code postal, ou avec votre localisation.

Une autre façon de confirmer les heures locales consiste à utiliser Google Maps. En plus de vous indiquer le chemin vers les supermarchés les plus proches, vous pouvez consulter leurs horaires d’ouverture et de fermeture actualisés pour chaque centre.

Mercadona

Les heures d’ouverture de Mercadona sont de 09h00 à 21h30., sauf les jours fériés.

Vous pouvez confirmer les heures locales des 1 645 supermarchés Mercadona sur le site Web de leur magasin. Vous n’avez qu’à entrer le code postal.

Mercadona a rejoint le commerce en ligne tardivement, et n’est pas encore disponible dans tous les emplacements. Selon l’endroit où vous habitez, vous utiliserez votre ancienne ou votre nouvelle plateforme.

La boutique en ligne de Mercadona nécessite un achat minimum de 50 euros, et le service de livraison coûte 7,21 euros. Il n’y a pas de livraison gratuite même si vous achetez beaucoup.

Le seul mode de paiement est par carte de crédit ou de débit : Visa, Visa Electron, 4b, 6000 et MasterCard.

La livraison s’effectue en quelques tranches horaires de 1 à 3 heures, selon la localité, que le client peut choisir. Il est valable du lundi au samedi, sauf jours fériés.

Horaires des supermarchés : de 09h00 à 21h30, sauf jours fériés La toile: Mercadona Achat en ligne minimum : 50 euros Coût du service en ligne : 7,21 euros Mode de paiement : carte de crédit ou débit : Visa, Visa Electron, 4b, 6000 et MasterCard Livraison : Par tranches de 1 à 3 heures Téléphone du service client : 900 500 103

Lidl

Les heures d’ouverture de Lidl sont de 09h00 à 22h00, sauf les jours fériés.

Si vous souhaitez consulter les horaires d’un centre en particulier, vous pouvez le faire sur ce site.

La boutique en ligne de Lidl ne vend pas de produits frais de supermarché qui sont dans les magasins physiques, uniquement des produits de bazar. Même ainsi, vous pouvez accéder à votre supermarché via une entreprise collaboratrice, Lola Market.

Lors de la vente de produits non périssables, n’a pas de minimum d’achat. Les modes de paiement sont les cartes de crédit ou de débit Visa, Visa Electron, Mastercard et/ou Maestro.

Horaires du supermarché : de 09h00 à 22h00, sauf jours fériés Web : Lidl Minimum d’achat en ligne : Non Coût du service en ligne : 3,99 euros (un plus avec les articles encombrants) Mode de paiement : carte de crédit ou débit : Visa, Visa Electron, MasterCard et Maestro Livraison : 1 à 3 jours ouvrés Téléphone du service client : 900 958 311

Carrefour

Les horaires de Carrefour sont de 09h00 à 22h00 sauf jours fériés.

La boutique en ligne n’a pas de minimum d’achat, mais selon votre localisation certaines livraisons peuvent être prolongées d’un jour.

Pour le supermarché il y a des délais de livraison de 2 ou 3 heures. Les modes de paiement sont la carte VISA, VISA Electron, Mastecard, American Express et PayPal.

Les coûts du service en ligne sont de 7 euros, sauf si l’achat est supérieur à 120 euros. Ils sont donc gratuits.

Certains centres Carrefour disposent du service Drive, qui il vous livre l’achat dans la voiture, sans avoir à descendre. C’est un service gratuit mais le minimum d’achat est de 30 euros.

Horaires des supermarchés : de 09h00 à 22h00, sauf jours fériés Web : Carrefour Achat en ligne minimum : Non Coût du service en ligne : 7 euros (gratuit à partir de 120 euros). Mode de paiement : PayPal, carte de crédit ou de débit Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express Livraison : Par tranches de 1 à 3 heures Téléphone du service client : 914 908 900

Amazon

Amazon n’a pas de magasins physiques, il n’a donc pas d’heures.

Il a une section Supermarché avec un large choix de produits non périssables. Livraison le jour même en 2h dans certaines villes, et le reste en 24h.

Amazon propose un essai d’un mois de son service Prime entièrement gratuit. Vous pouvez continuer une fois le test terminé ou vous inscrire librement.

Il n’y a pas de minimum de commande, et les frais de port sont gratuits si vous êtes sur Amazon Prime. Le reste, à partir de 2,99 euros, selon les produits.

Acceptez les paiements par compte bancaire ou par les principales cartes de crédit.

Horaires des supermarchés : Il ne dispose pas de magasins physiques Web : Supermarché Amazon Achat en ligne minimum : Aucun Coût du service en ligne : Gratuit si vous êtes Prime, mais à partir de 2,99 euros Mode de paiement : Compte bancaire, carte de crédit ou de débit : Visa, Visa Electron, MasterCard, américaine Livraison Express : 2h dans certaines villes, repos en 24h Téléphone du service client : Web uniquement (ils vous appellent)

Au champ

Les heures d’ouverture d’Alcampo sont de 08h00 à 21h00, sauf les jours fériés.

La boutique en ligne d’Alcampo n’a pas de minimum d’achat. Les frais de port sont de 7 euros pour une livraison le lendemain, et de 9,90 euros le jour même. Ils permettent également le retrait sur le parking et à la billetterie le même jour pour 3 euros.

Le mode de paiement est les cartes VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, PayPal.

Horaires des supermarchés : de 08h00 à 21h00, sauf jours fériés Web : Alcampo Achat en ligne minimum : Non Coût du service en ligne : 7 euros (24 heures), 9 euros (le jour même), 3 euros (parking et billetterie) Mode de paiement : PayPal et carte de crédit ou de débit : Visa, Visa Electron Livraison , 4b, 6000 et MasterCard : Par tranches de 2 heures Téléphone du service client : 913 687 857

Hipercor / Supercor

Les heures d’ouverture de Hipercor sont de 10h00 à 22h00, sauf les jours fériés

L’hypermarché El Corte Inglés n’a pas de minimum d’achat. Livraison en 2 heures dans presque tous les centres.

Les modes de paiement sont variés : PayPal, El Corte Inglés Card, carte de crédit ou de débit : Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club et JCB Card.

Les frais de port sont de 6 ou 8 euros, selon la ville. Ils sont offerts à partir de 100 euros d’achat si vous payez avec la carte El Corte Inglés, et à partir de 120 euros avec un autre moyen de paiement.

Avoir aussi un service Click & Park à retirer en magasin, gratuitement.

Horaires du supermarché : 10h00 à 22h00, sauf jours fériés Web : Hipercor Achat en ligne minimum : Non Coût du service en ligne : 6 ou 8 euros selon les villes. Gratuit à partir de 100 euros (carte El Corte Inglés) ou 120 euros (autre moyen de paiement). Mode de paiement : PayPal, carte El Corte Inglés, carte de crédit ou de débit : Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club et JCB Card Livraison : Par tranches de 2 heures Téléphone du service client : 900 533 447

Aldi

Les heures d’ouverture d’Aldi sont de 09h00 à 21h00, sauf les jours fériés.

Certains magasins Aldi ouvrent le dimanche. Vous pouvez vérifier les heures locales dans le moteur de recherche de votre magasin.

Cette chaîne de supermarchés ne vend pas en ligne.

Horaires du supermarché : de 09h00 à 21h00, sauf jours fériés. Dans certaines villes, ils ouvrent le dimanche Web : Aldi Téléphone du service client : 900 902 466

Jour

Les horaires de jour sont de 09h00 à 21h30, sauf les jours fériés.

Vous pouvez rechercher les heures locales dans votre outil de recherche de magasin

Supermarchés Día a une boutique en ligne, mais seulement dans les principales villes: Madrid, Barcelone, Valence, Majorque, Séville, Malaga ou Bilbao.

Ils livrent le jour même si vous commandez avant 17h00, avec des fuseaux horaires de 2 heures.

Le mode de paiement est Bizum, PayPal, VISA et Mastercard.

Les frais de port sont de 3,99 euros, offerts à partir de 100 euros d’achat.

Certains centres ont la possibilité de récupérer en magasin.

Horaires des supermarchés : de 09h00 à 21h30, sauf jours fériés Web : Supermarchés de jour Achat en ligne minimum : Non Coût du service en ligne : 3,99 euros. Gratuit à partir de 100 euros Mode de paiement : Bizum, PayPal, et VISA et Mastercard. Livraison : Par tranches de 2 heures Téléphone du service client : 686 20 20 90 (WhatsApp)

Eroski

Les heures d’ouverture d’Eroski sont de 09h00 à 22h00 (été), sauf les jours fériés. En hiver, ils ferment à 21h00.

Eroski est l’un des supermarchés les plus appréciés dans sa vente en ligne. Il n’a pas de minimum d’achat et accepte les cartes de crédit et de débit comme modes de paiement : VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro et American Express.

Les frais de port sont de 3,95 euros. Gratuit à partir de 140 euros avec la carte Eroski.

Livraison en 2 ou 4 heures. Il permet également Retrait gratuit en magasin, et retrait en voiture (gratuit à partir de 30 euros). Il a une collecte à la billetterie, mais uniquement dans un centre.

Horaires du supermarché : 09h00 à 22h00 (été), 21h00 (hiver) Web : Eroski Achat en ligne minimum : Non Coût du service en ligne : 3,95 euros. Gratuit à partir de 140 euros avec la carte Eroski Mode de paiement : Cartes de crédit et débit : VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro et American Express Livraison : Par tranches de 2 heures Téléphone service client : 944 050 514

