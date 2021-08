Horaires des courses, programme au jour le jour et couverture complète de talkSPORT pour l’un des événements phares des courses de plat

Le festival d’Ebor est un moment fort de l’année pour les courses de plat alors qu’il approche de la fin de la saison, et la réunion de York approche à grands pas.

Le festival d’Ebor a une longue tradition et ancré dans l’histoire ayant été créé en 1843 et il a vu certains des meilleurs chevaux et jockeys se combiner pour offrir aux fans un véritable spectacle.

Le festival d’Ebor est sur le point de se terminer dans ce qui devrait organiser des courses et des duels alléchants

Nous aurons une couverture complète et approfondie de tout cela sur le réseau talkSPORT, y compris des commentaires en direct de toutes les grandes courses.

Près de 100 000 amateurs de courses affluent à York chaque année et voici tout ce que vous devez savoir sur le festival 2021.

Le festival d’Ebor : c’est quand ?

Le festival d’Ebor commencera le Mercredi 18 août avec les courses finales le samedi 21 août.

La course principale d’Ebor mercredi est le Groupe 1 Juddmonte International qui a été remporté par le légendaire Frankel.

Les Yorkshire Oaks sont la course principale de jeudi qui a vu des joueurs comme Enable sous Frankie Dettori en tête du poteau.

Le point culminant du vendredi est les Nunthorpe Stakes qui ont vu le favori des fans Battaash, qui a pris sa retraite en juillet, remporter la course en 2019 et 2020.

Samedi, la course la plus ancienne et propre au festival d’Ebor, l’Ebor, avec Fujaira Prince cherchant à remporter à nouveau la course historique.

Départ des courses du mercredi à 13h50 jusqu’à la course finale à 17h10.

Tom Queally à bord de Frankel dans un galop d’hippodrome Ebor Festival : Comment l’écouter

talkSPORT 2 couvrira le Festival pour ce qui sera le meilleur et le plus simple moyen de se tenir au courant de toute l’action.

Sur talkSPORT 2, vous pouvez écouter les commentaires des cinq premières courses chaque jour.

Trois des meilleures courses de la journée seront ensuite diffusées en direct sur H&J avec Rupert Bell et Lizzie Kelly sur talkSPORT.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Ebor Festival : Guide de course

Il y aura 28 courses au festival 2021 et voici votre guide des courses pour les courses vedettes à York.

Mercredi 18 août – Juddmonte International – 15h35

La basilique Saint-Marc préférée, a vu une victoire à Sandown la dernière fois après deux sorties réussies en France cette saison. Cependant, Aidan O’Brien a également Love dans la course qui a remporté le groupe 1 à Ascot en juin et maintenant le 1m 2f du Juddmonte pourrait convenir.

Mishriff a terminé devant Love la dernière fois à Ascot et ils s’aligneront à nouveau, le cheval entraîné par John Gosden semblant être le deuxième favori par rapport au compagnon d’écurie de St Mark’s Bisilica.

Jeudi 19 août – Darley Yorkshire Oaks & Ladies Day

Le jeudi marque la journée des dames à York avec la course Yorkshire Oaks qui s’étend sur 1m4f dans un concours de groupe 1 avec de nombreux chevaux encore à confirmer pour la course, y compris de nombreux gagnants du groupe 1 d’O’Brien.

Vendredi 20 août – Coolmore Nunthorpe

L’avant-dernière journée de la British Champions Series verra King’s Lynn, les favoris actuels Golden Pal et Suesa, Glass Slippers et Winter Power, quelques-uns des grands noms avec des prix encore plus élevés pour remporter les Nunthorpe Stakes.

Samedi 21 août – Sky Bet Ebor

L’énorme peloton est toujours en train d’être réduit alors que les entraîneurs examinent la course pour voir si les conditions sont bonnes, mais plus de 40 chevaux sont actuellement répertoriés dans la liste provisoire. Parmi eux, Fujaira Prince qui a remporté l’Ebor l’année dernière. Pendant ce temps, le favori devrait être Live Your Dream autour d’un modeste 6/1 dans un si grand champ.

Roberto Escobarr, qui a terminé derrière Fujaira Prince à York la dernière fois, devra faire beaucoup mieux pour voir une chance dans ce domaine compétitif.

Global Storm, propriété de Godolphin, cherchera à gagner à nouveau sur Live Your Dream après avoir terminé juste derrière le favori au trophée bet365 de Newmarket en juillet.

D’autres présentent de grandes chances en tant qu’outsiders, dont beaucoup se vantent d’une grande forme, d’entraîneurs en forme et de jockeys qui barrent actuellement à 14/1. Ceux-ci incluent Passion, Prince Alex, Alounak et On To Victory posant des chances extérieures.

Festival d’Ebor : qui soutenir

Quelques paris sur le festival avant le départ pourraient être envisagés, la basilique Saint-Marc cherchant à améliorer sa forme actuelle et justifiant le favoritisme.

Pendant ce temps, le prince Alex a de bonnes chances dans les places à 14/1 avec de nombreux bookmakers offrant des places supplémentaires.