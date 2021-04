Horaires d’ouverture Aldi pour le Vendredi saint, le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques 2021 ⋆ .

Les horaires d’ouverture seront temporairement différents. (Photo: .)

Le week-end de Pâques, les supermarchés ajusteront leurs horaires d’ouverture pour les acheteurs pendant les vacances.

Aldi a récemment annoncé de nouveaux articles très attendus – y compris une chaise de pétoncle pour chien – alors vérifiez votre succursale la plus proche par vous-même (ou votre chien choyé).

Si vous prévoyez une chasse aux œufs de Pâques ou si vous souhaitez simplement faire le plein de votre réfrigérateur avant les jours fériés, assurez-vous d’avoir pris note des nouvelles heures d’ouverture.

Voici ce que vous devez savoir sur les horaires d’ouverture d’Aldi.

Aldi est-il ouvert le week-end de Pâques?

Les magasins Aldi seront ouverts de 8h à 20h le Bon vendredi.

Sur Samedi 11 avril, les magasins ouverts à 8h fermeront à 22h.

Obtenez vos fournitures d’oeufs de Pâques tôt (Photo: .)

Les magasins seront fermés le Dimanche de pâques, alors assurez-vous de vous procurer vos fournitures avant cette date.

Sur Le lundi de Pâques tous les magasins seront à nouveau ouverts entre 8h et 20h.

Les magasins Aldi ouvriront toujours une demi-heure plus tôt pour les clients vulnérables et âgés, du lundi au samedi.

Comme toujours, vérifiez votre magasin local car les heures peuvent varier d’une succursale à l’autre.



