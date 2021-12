Horaires d’ouverture d’Asda pour le réveillon et le jour de l’An

Besoin d’une course de dernière minute dans les magasins? Voici quand Asda est ouvert… (Photo: .)

Aujourd’hui étant le réveillon du Nouvel An, le monde peut s’attendre à dire au revoir à 2021 – une autre année caractérisée par la pandémie.

Voir la fin d’une année comme 2021 pourrait être un motif de célébration, mais l’augmentation des cas de la variante Omicron a signifié qu’il est peu probable que les célébrations du Nouvel An reviennent à l’échelle d’avant la pandémie.

Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser à la maison avec des collations, des boissons et des friandises.

Si vous avez besoin de sortir avant le Nouvel An, voici quand les magasins Asda sont ouverts…

Quels sont les horaires d’ouverture d’Asda pour le réveillon du Nouvel An ?

Le soir du Nouvel An, la plupart des magasins Asda seront ouverts à partir de 7h et fermeront à 19h.

Comme les heures d’ouverture varient d’un magasin à l’autre, il est conseillé de vérifier auprès du localisateur de magasins en ligne.

Il est encore temps de récupérer vos essentiels NYE ​​(Photo: .)

Le supermarché a pris une décision sans précédent ces dernières années, après être resté fermé le lendemain de Noël pour permettre aux travailleurs de passer plus de temps avec les familles, mais était ouvert cette année.

À quelle heure Asda ouvre-t-elle le jour du Nouvel An ?

Asda ouvrira plus tard le jour du Nouvel An, la plupart des magasins étant ouverts de 10h à 22h.

Les heures d’ouverture normales du dimanche seront en place le 2 janvier, la plupart des magasins ouvrant à partir de 11h.

Encore une fois, les heures d’ouverture varient d’un magasin à l’autre, alors vérifiez auprès du localisateur de magasins en ligne avant de partir faire du shopping.



