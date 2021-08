Horaires d’ouverture de B&Q, Wickes et Argos pour les jours fériés Lundi 2021 ⋆ .

Envie de bricoler ce jour férié ? (Photo : .)

Le lundi férié d’août est à nos portes, ce qui pour beaucoup, signifie une journée de congé passée à dormir, à bruncher ou même à maîtriser ces projets de bricolage et de jardinage.

Partout au pays, les gens croisent les doigts pour que le temps soit suffisamment clément pour sortir et allumer le barbecue, après un mois d’août inhabituellement froid et humide.

Pour certains, cela signifie un voyage à B&Q, Wickes ou Argos pour des articles ménagers essentiels et un kit de jardinage.

Mais l’un de ces trois magasins pratiques est-il réellement ouvert pendant les jours fériés ?

B&Q est-il ouvert les lundis fériés ?

Il y a eu une demande accrue de produits B&Q pendant la pandémie (Photo: .)

Les magasins B&Q seront ouverts le lundi, avec des heures d’ouverture régulières de 7h à 20h.

Un porte-parole de B&Q a déclaré à Metro.co.uk que: «Nos magasins resteront ouverts tout le week-end férié comme d’habitude et, comme toujours, la sécurité des clients et des collègues est notre priorité numéro un, nous maintenons donc des mesures de distanciation sociale en place pour aider les clients à faire leurs achats en toute sécurité et demander aux clients de continuer à porter couvre-visage à moins d’être exemptés.

« Les clients peuvent également passer des commandes en ligne pour Click + Collect, ainsi que la livraison à domicile. »

Vous pouvez vérifier les heures d’ouverture de votre B&Q local en consultant leur localisateur de magasins.

Wickes est-il ouvert les lundis fériés ?

N’ayez crainte, Wickes est ouvert aux affaires (Photo: .)

Wickes est ouvert aux heures normales le lundi de 8h à 20h en magasin et de 8h à 18h30 pour son principal centre de contact du service client.

Il est préférable de consulter le localisateur de magasins Wickes pour connaître les heures d’ouverture exactes de votre magasin le plus proche.

Argos est-il ouvert les lundis fériés ?

Pouvez-vous vous plonger dans Argos ? (Photo : .)

La grande majorité des magasins autonomes Argos seront ouverts à partir de 9h et fermeront à 18h ou à 20h.

La plupart des magasins Argos des supermarchés Sainsbury’s seront ouverts de 7h00 ou 8h00 à 20h00 ou 21h00.

Vérifiez les horaires exacts de votre magasin le plus proche à l’aide du localisateur de magasins Argos.



PLUS : Comment faire un BBQ vegan (et ne pas rater la viande)



À SAVOIR : Météo week-end férié : fera-t-il beau ?

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();