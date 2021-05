Horaires d’ouverture de B&Q, Wickes et Argos pour les jours fériés lundi 2021 ⋆ .

Envie de bricoler ce jour férié ? (Photo : .)

Le jour férié du printemps – le deuxième long week-end du mois, mais toujours très apprécié – est enfin arrivé!

Le lundi 31 mai, beaucoup d’entre nous ont une journée de congé, ce qui signifie que nous pouvons dormir, nous détendre, faire une promenade, manger un morceau, socialiser (selon les restrictions) – ou même maîtriser notre bricolage et projets de jardinage.

Beaucoup d’entre nous croisent les doigts pour que le temps soit suffisamment clément pour sortir et allumer le barbecue, après un mois de mai inhabituellement humide et misérable.

Pour beaucoup, cela signifie un voyage à B&Q, Wickes ou Argos pour les articles ménagers essentiels et le kit de jardinage.

Mais l’un de ces trois magasins pratiques est-il réellement ouvert pendant les jours fériés ?

B&Q est-il ouvert les lundis fériés ?

B-&-queue en mai 2020, en raison de restrictions liées aux coronavirus (Photo: .)

La plupart des magasins B&Q seront ouverts le 31 mai, avec des heures d’ouverture régulières de 8h à 18h.

Bien que cela dépende du type de B&Q dans lequel vous vivez, assurez-vous de consulter le localisateur de magasins.

Certains magasins sont ouverts à partir de 7h et ferment à 20h, tandis que d’autres ouvrent plus tard et ferment à 21h.

Il y a plus de 280 B&Q au Royaume-Uni, et certains entrepôts sont beaucoup plus grands que d’autres, donc naturellement cela varie.

Wickes est-il ouvert les lundis fériés ?

Wickes est-il ouvert ? (Photo : .)

Les magasins Wickes sont ouverts normalement le lundi et le week-end férié.

Généralement, les heures d’ouverture des magasins ont tendance à varier entre 9h et la fermeture entre 18h et 20h.

Le dimanche, certaines histoires de Wickes fonctionnent généralement avec des heures plus courtes – de 10h à 16h.

Il est préférable de consulter le localisateur de magasins Wickes pour connaître les heures d’ouverture exactes de votre magasin le plus proche.

Argos est-il ouvert les lundis fériés ?

Pouvez-vous vous plonger dans Argos ? (Photo : .)

La plupart des magasins Argos seront ouverts – avec juste un service réduit le lundi 31 mai.

Attendez-vous à ce que les heures d’ouverture du week-end soient normales, puis à un horaire de 10h à 17h le jour férié lui-même.

Argos ouvre généralement moins longtemps les jours fériés. Vous pouvez vérifier les heures exactes de votre magasin le plus proche à l’aide du localisateur de magasins Argos.



