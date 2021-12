Horaires d’ouverture de Mercadona, Carrefour, Lidl et autres supermarchés pour les vacances de Noël 2021 et du Nouvel An 2022 | Vie

Noël approche et dans seulement deux semaines, nous avons le Nouvel An, nous vous présentons donc aujourd’hui les heures d’ouverture des principaux supermarchés d’Espagne, afin que vous ne manquiez pas de nourriture le matin de Noël.

La grève des transporteurs ayant été annulée, les supermarchés ont assuré des approvisionnements suffisants au cours de la semaine clé de l’année. Pour ceux qui sont confus, cette semaine est celle qui commence aujourd’hui.

Cela signifie que Mercadona, Carrefour, Lidl et d’autres supermarchés peuvent fonctionner normalement à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin des vacances. Nous n’aurions qu’à connaître les horaires qu’ils maintiendront pendant les jours de Bonne Nuit, Noël, Jour de l’An.

Et, comme vous le savez, lorsque le jour férié tombe le lundi, les horaires des établissements ont tendance à varier davantage, puisque certains d’entre eux ferment le dimanche, mais ce n’est pas le cas ce Noël. D’où les doutes.

En ce Noël, Mercadona a indiqué que les 24 et 31 décembre (veille de Noël et réveillon du Nouvel An), qui sont des vendredis, ils auront des heures d’ouverture spéciales de 9 h à 19 h. Et que les 1er et 6 janvier (Trois Rois Day) seront également fermés.

L’horaire de Lidl sera fermé le 25 décembre et les 1er et 6 janvier, et maintient les horaires spéciaux des jours fériés du 9 au 19 pour les 24 et 31 décembre, afin que les travailleurs puissent passer le dîner du réveillon de Noël et du Nouvel An.

Carrefour, quant à lui, est ouvert tous les jours Sauf le 25 décembre et les 1er et 6 janvier dans tous les hypermarchés situés en zone à forte affluence touristique (ZGAT). C’est-à-dire que les jours clés des festivités restent fermés en échange d’une ouverture les dimanches 26 décembre et 2 janvier.

La même chose arrive avec Alcampo: ouvre le 26 décembre et le 2 janvier et ferme le 25 décembre et le 1er janvier.

Dia ouvrira aussi ses portes aux horaires habituels les week-ends et jours fériés, sauf exceptions particulières. Les horaires variant selon les magasins, vérifiez ici celui de votre établissement le plus proche.

Avec tous ces horaires, vous pouvez déjà bien planifier vos achats pour les vacances, qui approchent déjà du coin de la rue, jamais mieux dit.