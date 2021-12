Horaires d’ouverture de Tesco pour le réveillon et le jour de l’An

Quand Tesco ouvre-t-il cette nouvelle année ? (Photo : .)

Si vous avez vécu des restes de Noël la semaine dernière, il est peut-être temps de faire un tour dans les magasins.

Comme nous nous apprêtons à le voir en 2022, vos armoires peuvent sembler un peu nues.

Mais terminer une année comme 2021 mérite quelques gâteries, qu’il s’agisse d’un repas à la maison ou de cocktails festifs amusants.

Si vous avez besoin de sortir avant le Nouvel An, voici quand Tesco sera ouvert…

Quels sont les horaires d’ouverture de Tesco pour le réveillon du Nouvel An ?

La plupart des magasins Tesco Extras, Superstores et Metro ouvrent à leur heure habituelle et ferment à 19h.

Les magasins Express fermeront à 22h.

Les célébrations du Nouvel An ne sont pas les mêmes sans nourriture et boissons festives (Photo: .)

Les stations-service ferment une heure après la fermeture du magasin principal et les stations-service de Londres ferment à 22 heures.

Cependant, cela pourrait ne pas être le cas avec tous les magasins Tesco. Comme toujours, les gens doivent vérifier les heures d’ouverture de leur magasin local avant d’essayer de visiter en utilisant le localisateur de magasins en ligne.

À quelle heure Tesco ouvre-t-il le jour du Nouvel An ?

Les magasins Extras, Superstores et Metro d’Angleterre et du Pays de Galles ouvrent à 8h et ferment à 18h.

Les magasins Express ouvriront à 8h et fermeront à 22h. Les stations-service seront ouvertes de 8h à 19h.

En Écosse, Tesco Extras, Superstores ouvrent généralement à 9h et ferment à 18h le jour du Nouvel An.

Les magasins Metro et Express ouvrent de 10h à 18h et les stations-service de 10h à 19h.

Dans toute l’Irlande du Nord, les magasins Tesco Extras, Superstores et Metro ouvrent de 10h à 18h, avec des stations-service ouvertes de 7h à 19h.



PLUS : Un animateur de télévision contraint de faire une pause dans son travail de chauffeur-livreur Tesco pour couvrir Ashes



PLUS : Lidl devient le supermarché le mieux payé du Royaume-Uni en augmentant le salaire horaire minimum à 10,10 £



PLUS : Les travailleurs de Tesco vont faire grève quelques jours avant Noël

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();