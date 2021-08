Horaires du Fortnite Rift Tour et comment regarder le concert du Rift Tour

in

Par Josh Broadwell

6 août 2021 17:48 GMT

Le Visite de la faille Fortnite démarre le 6 août et se déroule tout le week-end avec plusieurs spectacles.

Epic a fourni l’heure de début de chacun des cinq concerts du Rift Tour, mais vous devrez planifier à l’avance. Tout le monde n’y arrivera pas et vous devrez arriver tôt.

Visite de la faille Fortnite | À quelle heure est le Rift Tour à Fortnite

Fortnite accueille The Rift à différentes heures tout le week-end pour accueillir le plus de monde possible. Voici la liste complète des horaires du Rift Tour.

6 août

18 h HAE 15 h HAP 23 h BST

7 août

14 h HAE 11 h HAP 19 h BST

8 août (dimanche) propose trois horaires de concerts.

00 h HAE/21 h HAP (7 août)/ 5 h BST 10 h HAE/7 h HAP/ 15 h BST 18 h HAE/15 h HAP/23 h BST

Visite de la faille Fortnite | Comment regarder The Rift Tour

Étant donné que The Rift Tour est un événement en jeu, toute personne ayant installé Fortnite peut le regarder. C’est sans région et disponible sur toutes les plateformes :

Nintendo Switch PS4/PS5 Xbox One/Xbox Series X|S iOS et Android PC

Vous devrez exécuter Fortnite v17.30, et Epic recommande de vous connecter au moins 30 minutes avant le début de l’émission.

RSVP-ing et se présenter tôt ne garantira pas une place au concert, cependant. Si vous ne pouvez pas participer à une émission, Epic vous recommande de réessayer à un autre moment.

Pendant que vous attendez le début de l’émission, il est encore temps de terminer les quêtes du Rift Tour au cours du week-end pour débloquer des objets sur le thème du concert. Toute personne qui se connectera d’ici le 10 août recevra également :

Rainbow Cloudcruiser Umbrella Skye up High Loading Screen Rift Bannière sur le thème de la tournée

Et tous ceux qui entrent dans le concert reçoivent un parapluie commémoratif Cuddly Cloudraiser.

Si vous avez besoin d’autre chose à faire pendant que vous attendez, découvrez quelques-uns des meilleurs parcours de Deathrun à Fortnite, ou travaillez à maximiser la passe de combat de cette saison pendant que la saison est toujours là.

