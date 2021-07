Horaires et comment suivre Jon Rahm à la télévision au British Open

Le dernier “majeur” de la saison arrive après l’Augusta Masters, le PGA Championship et l’US Open. Il s’agit de Open de Grande-Bretagne, depuis le Club de golf Royal Saint-Georges, dans Sandwich (Angleterre), du jeudi 15 au dimanche 18 juillet.

Jon Rahm, n°2 mondial et champion de la US Open il y a un mois, il est arrivé dans son meilleur moment de forme, après avoir réalisé son premier “grand” et s’être battu pour la victoire dans le Open d’Ecosse le week-end dernier à North Berwick.

Movistar Golf (composez le 57) offrira au total 47 heures de direct, du jeudi au dimanche. #Aller (composez le 8) diffusera la dernière partie de chaque journée, avec plus de 10 heures de live au total.

Nous avons atteint l’équateur du mois de juillet et pour les amateurs de golf qui est synonyme du British Open dans toutes ses dimensions et plus après la suspension de l’événement en 2020 en raison de la pandémie. Le seul Grand Chelem européen est le dernier « majeur » de la saison, un incontournable pour les amateurs de golf en été et sur des liaisons fantastiques, cette fois situé sur la côte sud-est de l’Angleterre, à 45 minutes en voiture de Canterbury.

Le Royal St George’s Golf Club accueille à nouveau le tournoi depuis sa dernière édition avec le triomphe historique de l’Irlandais du Nord Darren Clarke en 2011. Il accueillera la 149e édition d’un Open avec un incitatif principal, qui n’est autre que Jon Rahm. Barrika peut imiter Tiger Woods Oui Ben Hogan, entre autres, et passer au club sélect des joueurs qui ont conquis deux “majors” d’affilée, après avoir remporté l’US Open à Torrey Pines.

Une fois de plus, Movistar Golf (composez le 57) et #Vamos (composez le 8 et le 45) seront les chaînes chargées de ne rien perdre des détails du tournoi et de donner des informations complètes sur ce que font les quatre autres Espagnols en lice : Sergio García, Rafa Cabrera, Jorge Campillo et Gonzalo Fernández-Castaño.

Movistar Golf aura une couverture exhaustive avec jusqu’à 47 heures de live réparties sur quatre jours. Les jeudi 15 et vendredi 16, la diffusion débutera à 7h30 et se terminera à 21h00. Samedi 17, de 11h00 à 21h00, tandis que le dimanche, il se déroulera de 10h00 à 20h00. De son côté, #Vamos se concentrera sur la dernière partie de chaque journée : le jeudi, de 18h15 à 20h30 ; Vendredi, de 18h30 à 20h30; samedi, de 18h40 à 21h00; et le dimanche, de 16h30 à 20h00.