Horaires et où regarder à la télévision la course finale de l’Indycar 2021 avec Álex Palou

25/09/2021

Le à 19:50 CEST

Alex Palou défend son avance lors de la dernière manche de la série monoplace américaine IndyCar 2021, qui se déroule ce week-end à Long Beach. Nous vous disons où regarder en direct et en ligne et les horaires de la course finale du Indycar 2021.

Le coureur de Sant Antoni de Vilamajor arrive en tête des favoris pour le titre, qui sera décidé lors de la course de dimanche.

Son défi historique pour devenir le premier champion espagnol d’IndyCar Il sera diffusé en direct par Movistar sur sa chaîne Vamos.

Palou (Chip Ganassi) arrive avec 35 points d’avance sur le Mexicain Canard O’Ward (McLaren SP) et 48 sur l’Américain Josef Newgarden (Penske), les deux seuls hommes qui peuvent mathématiquement disputer la couronne. Le GP de Long Beach distribuera 54 points qui seront décisifs.

Oui O’Ward n’obtient pas la pole samedi (et le point supplémentaire que cela donne), Palou il prendra le départ de la course en n’ayant besoin que d’une onzième place. Une fois dans la course, ouais O’Ward Il n’est pas le pilote qui mène le plus de tours (ce qui donne deux points de plus), avec sa 14e place, le Catalan rapporterait le trophée à la maison.

Le samedi, vous pouvez suivre le classement sur les caméras embarquées IndyCar ou sur le site du championnat, mais la dernière course de la saison Indycar Elle sera télévisée en plein air, sur Vamos, à partir de 21h30., bien que le signal de départ soit donné à 21h45.

HORAIRE DE LONGUE PLAGE INDYCAR GP

Programme du concours (horaire espagnol)samedi 25 septembre12h00 : Gratuit 1

18h00 : Essais libres 2

21h05 à 22h15 : Classification.

dimanche 26 septembre21h45 : Course (85 tours)