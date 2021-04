Horaires et où regarder les courses Moto3, Moto2 et MotoGP à la télévision

27/04/2021 à 8h31 CEST

La troisième manche du Championnat du Monde MotoGP 2021 sera ce week-end culminant avec la course du 2 mai dans le GP d’Espagne 2021. Dans SPORT, nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les téléviseurs qui offriront le signal des courses Moto3, Moto2 et MotoGP du Grand Prix qui se déroule sur le circuit de Jerez.

Fabio Quartararo a 61 points, ce qui l’a positionné comme le leader du classement des pilotes MotoGP. L’Italien Francesco Bagnaia suit de près avec 46. Cependant, la grande nouveauté de cette course sera que Marc Márquez a assuré une troisième place après son retour très attendu.

HORAIRE GP PORTUGAL 2021

Vendredi 30 avril9.00-9.40 Moto3: FP19.55-10.40 MotoGP: FP110.55-11.35 Moto2: FP111.50-12.20 MotoE: FP113.15-13.55 Moto3: FP214.10-14.55 MotoGP: FP215.10-15.50 Moto2: FP216.50 -17,20 MotoE: FP2Samedi 1 mai9.00-9.40 Moto3: FP39.55-10.40 MotoGP: FP310.55-11.35 Moto2: FP311.50-12.20 MotoE: FP312.35-12.50 Moto3: Q113.00-13.15 Moto3: Q213.30-14.00 MotoGP: FP414.10 -14.25 MotoGP: Q114.35-14.50 MotoGP: Q215.10-15.25 Moto2: Q115.35-15.50 Moto2: Q216.05-16.45 MotoE: E-PoleDimanche 2 mai8.20-8.40 Moto3: WARM UP 8.50-9.10 Moto2: WARM UP 9.20-9.40 MotoGP: WARM UP 10.05 MotoE: RACE (8 tours) 11.00 Moto3: RACE (22 tours) 12.20 Moto2: RACE (23 tours) 14.00 MotoGP : COURSE (25 tours)