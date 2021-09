Horaires et où voir les îles Féroé

15/09/2021 à 17h19 CEST

L’équipe espagnole entame demain la route de la Coupe du monde. L’équipe de Jorge Vilda affrontera les îles Féroé jeudi (à 19h00) dans lequel ce sera le premier match de qualification. Dans un panorama d’incertitude entourant toute la question télévisuelle autour du football féminin, la RFEF donne la surprise en diffusant la rencontre de l’équipe nationale.

Tirée dans le groupe B avec la Hongrie, l’Ecosse, l’Ukraine et les îles Féroé précitées, l’Espagne ne devrait pas avoir trop de difficultés lors du premier tour de qualification. Et moins devant le premier rival, qui répertorié comme le rival le plus abordable des quatre pistes. En fait, ils n’ont plus gagné de match depuis avril 2017, lorsqu’ils ont battu la Turquie 2-1.

Le niveau actuel de l’équipe espagnole est très différent, dont les chiffres montrent tout le contraire. L’équipe a marqué 50 buts lors des dix derniers matchs, réalisant également de ne pas encaisser de but dans aucun d’entre eux. De plus, ces deux dernières années, ils n’ont perdu que trois fois, dont deux contre les États-Unis et une contre la France.