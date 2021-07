Horaires et TV à suivre Jon Rahm au Scottish Open

in

Le Tournée européenne arrive à partir de ce jeudi au Renaissance Club à North Berwick (Écosse) pour le litige de Open d’Ecosse, un illustre tournoi du circuit qui distribue 8 millions de dollars de prix et qui aura la participation de 8 Espagnols emmenés par le Le champion des Internationaux des États-Unis Jon Rahm.

Le Scottish Open peut être suivi en direct via la chaîne Movistar Golf (appelez le 57). Les diffusions jeudi 8 et vendredi 9 juillet seront de 15h30 à 19h30 (heure péninsulaire espagnole). Les troisième et quatrième jours du week-end, Movistar se connectera de 14h30 à 18h30.

Jon Rahm, l’un des grands favoris pour le titre, a été inclus dans le match stellaire avec l’Irlandais du Nord Rory McIlroy et l’américain Justin Thomas. Son groupe part (départ de 1) ce jeudi à 13h00 heure locale, une heure de plus en Espagne continentale. Sebas Gª Rodriguez Il part également dans l’équipe de l’après-midi tandis que le dernier Espagnol à partir sera Jorge Campillo, du 10e tee à 13h30 (14h30 dans notre pays), en compagnie de l’Australien Ryan Fox et de l’Anglais Jordan Smith.

Les cinq autres Espagnols présents à l’Open écossais joueront le quart de demain : Pablo Larrazábal, Adri Arnaus, Nacho Elvira, Álvaro Quirós et Adrián Otaegui

D’autres groupes marquants pour ces deux premiers jours de compétition à Escocia sont Collin Morikawa, Lee Westwood et Robert MacIntyre; Xander Schauffele, Tyrrell Hatton et Tommy Fleetwood; Oui Francesco Molinari, Aaron Rai et Bernd Wiesberger.