Horaires et TV du Brésil

07/07/2021 à 10:46 CEST

Daniel Guillen

La Copa América 2021 touche à sa fin avec un véritable temps fort en finale: L’Argentine de Leo Messi tentera de bannir le champion actuel, le Brésil de Neymar. L’albiceleste s’est débarrassé d’une Colombie combative aux tirs au but, tandis que les Brésiliens ont eu assez d’une victoire au minimum contre le Pérou pour sceller leur place en finale.

La star argentine, qui sera présenté à Maracaná toujours sans avoir résolu son avenir après la fin du contrat avec le FC Barcelone, est le leader absolu de l’Argentine : Il est le meilleur buteur (4) et le meilleur assistant (5) du tournoi et son influence sur le jeu offensif est totale.

En quart de finale, il a participé directement aux trois buts contre l’Équateur et en demi-finale, il a aidé Lautaro Martínez à dépasser l’Argentine au tableau d’affichage. et il a également marqué le premier tir à 11 mètres lors des tirs au but.

Brésil – Argentine, le duel le plus attendu

Les hommes de Tite ont fait preuve d’une autorité absolue tout au long de la Copa América. Ils font un total de 13 matchs consécutifs sans défaite avec 12 victoires et un seul match nul et ils ont deux défaites lors de leurs 34 derniers matchs. Dans cette édition du tournoi sud-américain, ils ont marqué 12 buts et n’en ont encaissé que deux en six matchs. Avec Neymar comme vedette principale, ce Brésil est une équipe très forte dans toutes ses lignes et a une grande capacité à générer des occasions de marquer..

Les hommes de Lionel Scaloni accèdent également à la grande finale sans concéder une seule défaiteà. Avec trois victoires et un nul en phase de poules, les Argentins ont laissé l’Equateur sur la route et surtout une Colombie coriace qui les a mis dans les cordes. Avec Leo Messi à un niveau stellaire, l’albiceleste cherche à donner un coup d’autorité contre le champion actuel et dans son fief.

La finale de la Copa América entre l’Argentine et le Brésil se tiendra à Maracaná le dimanche 11 juillet prochain à 02h00 CET (00h00 GMT) et pourra être suivie à la fois sur TV3 et sur la chaîne Ibai Twitch..