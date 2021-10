Horaires et TV pour suivre le RallyRACC-Catalunya

13/10/2021 à 15h01 CEST

Le Rally-RACC Catalunya-Rally de España, avant-dernière manche du Championnat du monde des rallyes 2021, pourrait être décisif puisque Sébastien Ogier est en mesure de condamner le championnat sur les routes de Tarragone. L’action débute ce jeudi avec un shakedown qui sera suivi de trois jours de compétition et d’un total de 17 étapes.

Voici les horaires et distances des sections :

Jeudi 14 octobre 2021

Shakedown Coll de la Teixeta (4,31 km) 9:01

vendredi 15 octobre 2021

ES1 Vilaplana 1 (20 km) 8:43

ES2 La Granadella 1 (21,8 km) 10:21

ES3 Riba-roja 1 (14,21 km) 11:42

Assistance Port Aventura 13:37

SS4 Vilaplana 2 (20 km) 15h00

ES5La Granadella 2 (21,8 km) 16:38

ES6 Riba-roja 2 (14,21 km) 17:59

samedi 16 octobre 2021

ES7 Savallà 1 (14,08 km) 8h44

ES8 Querol-Les Pobles 1 (19,17 km) 9h37

ES9El Montmell 1 (24,40 km) 10:38

Assistance Port Aventura 12:20

ES10 Savallà 2 (14,08 km) 14:14

ES11 Querol-Les Pobles 2 (19,17 km) 15:07

ES12 El Montmell 2 (24,40 km) 16:08

ES13 Salou (2,24 km) 18h00

dimanche 17 octobre 2021

SS14 Santa Marina 1 (9,10 km) 7h00

ES15 Ruidecanyes 1 (16,35 km) 8h08

SS16 Santa Marina 2 (9,10 km) 10:29

ES17 Ruidecanyes 2 (Power Stage, 16,35 km) 12:18

L’événement peut être suivi en direct via le streaming du championnat, le WRCplus, ou via des résumés quotidiens sur Teledeporte et Esports3. La chaîne thématique de la RTVE diffusera une émission quotidienne, qui débutera vendredi à 22h35. Celui de TV3 pourra en être sûr dès 00h55 à l’E3.