Horaires, groupes et où voir Muguruza et Badosa en direct

11/09/2021

Le à 22:18 CET

Ronald Gonçalves

Dans le Palais municipal de Zapopan, la tombola des groupes qui figureront dans le Finales WTA 2021 de Guadalajara, Mexique. Là, Garbiñe Muguruza et Paula Badosa, les joueurs de tennis espagnols stellaires, ont découvert qui seront leurs rivaux lors de la première fraction du tournoi, les seuls obstacles pour définir les demi-finales de la compétition.

Ainsi, dans l’ordre de mention, il est important de souligner que Muguruza a été encadré dans le groupe Teotihuacán, qu’il partage avec les joueurs de tennis Krejcikova, Kontaveit et Karolina Pliskova, ce dernier étant celui qui affrontera en premier lieu cette Mercredi 10 novembre à 21h00 (heure de l’Espagne).

D’un autre côté, Badosa fera partie du groupe Chichén Itza, cette fois conforme avec Aryna Sabalenka, Maria Sakkari et Iga Swiatek. Ainsi, pour la première fois au cours des deux dernières décennies, deux joueurs de tennis espagnols seront les protagonistes du soi-disant «tournoi des enseignants», de sorte qu’il s’annonce comme une compétition qu’aucun fan de tennis national ne devrait manquer.

HORAIRE ET O VOIR LA MUGURUZA – PLISKOVA DE LA FINALE WTA 2021

En résumé, Garbiñe Muguruza et Karolina Pliskova s’affronteront à l’occasion de la première réunion du Finales WTA 2021 cette Mercredi 10 novembre à 21h00, et il peut être apprécié en Espagne grâce à la couverture de Télédéportation, Lecture RTVE et DAZN.