Horaires Italie et TV

07/07/2021 à 23:37 CEST

L’Euro 2020 s’achève ce dimanche avec un match historique entre deux équipes qui Ils ont dû aller en prolongation pour pouvoir passer le tour des demi-finales.

Italie ils ont atteint la finale après avoir battu l’équipe espagnole lors d’une séance de tirs au but fatidique après un match nul d’un but à la fois dans les 90 minutes réglementaires et après la prolongation. En cours de route, les «azurri» avaient éliminé le Pays de Galles, l’Autriche et la Belgique, et les peines maximales et la fortune dictaient la sentence avec La Roja de Luis Enrique.

Pour l’Angleterre, ce sera première finale de championnat d’Europe de son histoire, et tout est mis en place pour avoir un scénario favorable pour remporter le trophée. Ceux de Southgate jouent à domicile, à Wembley, après avoir éliminé la révélation du tournoi, le Danemark, mais avec une crise cardiaque en prolongation après que les Nordiques aient pris l’avantage avec un but sur coup franc de Damsgaard. Un but contre son camp de Kjaer, contré par Sterling, et un autre de Kane après le rejet sur penalty de Kasper Schmeichel a mené les Britanniques à la finale de Wembley.

Horaire et où voir la finale de l’Eurocup

La finale du championnat d’Europe entre l’Italie et l’Angleterre se jouera au stade de Wembley (Londres) suivant Dimanche 11 juillet 2021 à 21h00 CET et il peut être suivi en Espagne par la télévision sur Telecinco et sur Site Internet de SPORT.