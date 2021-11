Horaires, télé et soirées autour du Luna Park

Du 7 septembre 2013 à ce samedi, 2 996 jours se sont écoulés. Mais le décompte s’arrêtera car la boxe est de retour à Luna Park. Le Temple rouvrira ses portes et 6 000 fans s’extasieront sur le ring par lequel sont passés, entre autres, les champions du monde Carlos Monzón, Horacio Accavallo, Víctor Emilio Galíndez, Nicolino Locche, Jorge Castro et Omar Narváez. La soirée organisée par OR Promotions (Osvaldo Rivero) débutera à 22h et sera retransmise par TyC Sports.

Le spectacle principal sera la vedette Marcela Acuñà (50-7-2, 20 KO) et Déborah Dionicius (31-3, 6 KOs) pour le titre intérimaire WBO poids plume vers minuit. Le vainqueur affrontera très probablement la propriétaire de la catégorie, la Portoricaine Amanda Serrano (41-1-1, 30 KO).

«Je ne m’attendais vraiment pas à cela, c’était une grande surprise et une grande fierté qu’ils m’aient donné l’opportunité d’être le combat principal. Il y a un spectacle garanti par les styles que nous avons. Il ne faut pas décevoir, c’est la chose fondamentale», a reconnu La Tigresa, qui pesait 55 700, soit 300 grammes de plus que sa rivale. La Gurisa, qui vient de jouer la veille au Luna Park (elle a battu Olga Julio à l’unanimité), était très excitée d’être à nouveau championne. « J’ai beaucoup rêvé d’avoir l’opportunité de me battre pour un titre mondial, je suis très heureux et reconnaissant. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour La Tigresa, mais tout cela disparaîtra quand nous monterons sur le ring », a-t-il reconnu.

Le tout entre la Tigresse et la Gurisa !

Ce samedi soir la BOXE RETOURNE AU LUNA PARK et tout est prêt pour le combat stellaire de la soirée entre Marcela Acuña et Débora Dionicius 🥊🥊🥊 pic.twitter.com/vAZdUDJbVF – TyC Sports (@TyCSports) 19 novembre 2021

La soirée de réouverture du stade, qui a eu sa première soirée en 1932, comportera également deux autres combats pour le titre. Braian Suárez (15-0, 14 KO) affrontera le Colombien Juan Boada (11-2, 5 KO) pour le titre WBO Latin des poids moyens, tandis que Kevin Muñoz (12-0, 5 KO) rencontrera Ángel Aquino (8-4- 1, KO) par la super mouche sud-américaine. Au total, il y aura huit combats à Av. Corrientes et Bouchard.

La Tigresa Acuña mène une nuit de huit combats.

La quatrième réouverture du Temple (à celle de 1932 s’ajoutent celles de 1989 et 2002) ne sera pas éphémèreAu lieu de cela, la société organisatrice a signé un contrat pour plusieurs saisons et a promis qu’en 2022, il y aurait environ 10 soirées importantes.

Luna Park est de retour et les lumières du ring le plus important de notre pays, baptisé Madison Square Garden Buenos Aires, ils s’allumeront pour ne plus s’éteindre.

