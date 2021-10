horaires, TV et où regarder les courses du GP Las Américas

10/03/2021

Les GP des Amériques MotoGP 2021 vivra aujourd’hui la journée de la course sur le prestigieux circuit COTA (Circuit Of The Americas), situé à Austin. Aujourd’hui, les courses de MotoGP, Moto3 et Moto2 et vous pouvez les vivre en direct et en ligne sur SPORT et DAZN.

A partir de 18h00 (CET), le test de Moto3 avec l’espagnol Jaume Masia du « pôle ». Au Moto2 (19h20, CET) était également l’espagnol Raul Fernández.

Dans la catégorie reine, celle de MotoGP, Italien ‘Péco‘ Bagnaïa Il partira d’abord à partir de 21h00 (CET). La finale de la saison entre lui et Fabio Quartararo Cela promet d’être très intéressant, avec seulement quatre courses à disputer. Un combat, en plus, auquel il pourrait finir par ajouter Marc Marquez, qui arrive maintenant sur l’un de ses circuits préférés, Austin et en meilleure forme après avoir combattu et terminé quatrième à Misano.

HORAIRE ET TV GP AMÉRIQUES MOTOGP

18h00 (CET) : Course Moto3

19h20 (CET) : Course Moto2

21h00 (CET) : Course de MotoGP

O VOIR LE GP MOTOGP DES AMÉRIQUES À LA TÉLÉ ?

En Espagne, cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision via des plateformes telles que DAZN ou Movistar +. En Argentine, au Chili, au Mexique, en Colombie et au Pérou, vous pouvez suivre en direct ESPN et, aux États-Unis, par NBC Sports.

Aussi, vous pouvez suivre vivez les résultats des qualifications et de la course MotoGP et les courses de Moto3 et Moto2 le GP des Amériques sur le site de SPORT, ainsi que les chroniques, actualités et réactions des pilotes.