horaires, TV et où regarder l’Espagne-République tchèque

in

24/09/2021 à 05:36 CEST

La Coupe du monde de futsal en Lituanie 2021 a déjà atteint son moment le plus excitant. Finie une phase de groupes dans laquelle Espagne Il a parfaitement rempli son rôle de favori. Dans le groupe E avec le Japon, l’Angola et le Paraguay, l’équipe espagnole a battu les Sud-Américains 4-0, battu les Japonais 4-2 et clôturé l’étape en battant les Africains 4-1 pour passer en tête.

Une fois les tours de qualification atteints, l’Espagne sera confrontée à une République tchèque qui vient de terminer deuxième de son groupe, derrière le Brésil dominant. L’équipe nationale commence comme favorite, mais maintenant une erreur vous renvoie à la maison, donc l’excitation est servie dès le coup de sifflet d’ouverture à Vilnius, le lieu qui accueille le match.

Où le voir à la télé ?

La rencontre se joue ce Vendredi 24 septembre à 19h La chaîne qui le diffusera est GOL TV. L’Espagne tentera d’atteindre la finale le 3 octobre pour célébrer son troisième titre mondial.

Leurs grands rivaux pour y parvenir seront le Brésil et l’Argentine, champions actuels. Les deux affronteront des équipes du groupe espagnol, les Brésiliens avec le Japon et les Argentins avec le Paraguay.