horaires, TV et où voir le GP des Amériques

10/02/2021

Act. à 12:39 CEST

Les GP des Amériques MotoGP 2021 a débuté hier avec la première journée d’essais libres sur le prestigieux circuit COTA (Circuit Of The Americas), situé à Austin. Aujourd’hui, les séances d’entraînement officielles ont lieu.

À partir de 19h35 (CET), l’excitation commence avec Moto3. Suivrai MotoGP à partir de 21h10 (CET) et se terminera Moto3 à partir de 22h10 (CET).

Hier, les Espagnols Marc Marquez Ce fut le plus rapide de la journée d’ouverture des essais libres de MotoGP avec un temps de 2:04:164. Jack Miller a terminé deuxième et Fabio Quartararo, leader de la Coupe du monde, a réalisé le troisième meilleur temps.

Au Moto3, le tchèque Philippe Salac Il a réussi à battre l’Italien Niccolo Antonelli pour atteindre la première position à l’issue de la première journée de compétition. Il a arrêté le ‘chrono’ à 2: 17.280. L’Espagnol Pedro Acosta, leader de la Coupe du monde dans cette catégorie, a terminé sixième.

HORAIRE ET TV GP AMÉRIQUES MOTOGP

16:00 – 16:40 (CET): Moto3 FP3

16h55 – 17h40 (CET) : MotoGP FP3

17h55 – 18h35 (CET) : Moto2 FP3

19h35 – 19h50 (CET) : Moto3 Q1

20h00 – 20h15 (CET) : Moto3 Q2

20h30 – 21h00 (CET) : MotoGP FP4

21h10 – 21h25 (CET) : MotoGP Q1

21h35 – 21h50 (CET) : MotoGP Q2

22h10 – 22h25 (CET) : Moto2 Q1

22h35 – 22h50 (CET) : Moto2 Q2

18h00 (CET) : Course Moto3

19h20 (CET) : Course Moto2

21h00 (CET) : Course de MotoGP

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

O VOIR LE GP MOTOGP DES AMÉRIQUES À LA TÉLÉ ?

En Espagne, cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision via des plateformes telles que DAZN ou Movistar +. En Argentine, au Chili, au Mexique, en Colombie et au Pérou, vous pouvez suivre en direct ESPN et, aux États-Unis, par NBC Sports.

Aussi, vous pouvez suivre vivez les résultats des qualifications et de la course MotoGP et les courses de Moto3 et Moto2 le GP des Amériques sur le site de SPORT, ainsi que les chroniques, actualités et réactions des pilotes.