Hori sort un Pokémon Legends: Arceus Split Pad Pro pour Nintendo Switch

Image : Hori

Croyez-le ou non, mais la sortie de Pokémon Légendes : Arceus est le mois prochain sur la Nintendo Switch. Avant le lancement du jeu, la société d’accessoires HORI a annoncé une variété d’accessoires thématiques.

Le point culminant du lot est le Switch Split Pad Pro (59,99 $ USD) – qui peut être utilisé avec le modèle Switch standard et OLED.

« Devenez une véritable légende des dresseurs de Pokémon avec le HORI Nintendo Switch Split Pad Pro (Pokémon Legends : Arceus) ! Profitez de l’expérience du contrôleur pleine grandeur en mode portable avec des sticks analogiques pleine grandeur, un D-pad de précision et de gros boutons d’épaule conçus pour le confort et la précision, même pendant les sessions de jeu marathon. Les fonctionnalités avancées incluent des déclencheurs arrière assignables, Turbo fonctionnellement, et plus encore. Parfait pour les RPGS, les titres d’aventure et de nombreux autres genres. Attrapez-les tous avec le Split Pad Pro ! (N’inclut pas les commandes de mouvement, HD Rumble, NFC ou caméra IR.) Sous licence officielle de Nintendo et de The Pokémon Company International.

En dehors de cela, il existe également un pack aventure Switch (29,99 USD) et un coffre-fort Switch (24,99 USD):

« Ne laissez pas vos aventures Pokémon à la maison. Emportez votre jeu avec le Pack Aventure (Pokémon Legends : Arceus) par HORI. Conçu pour contenir tous les accessoires et les Poké Balls dont vous avez besoin pour emporter votre expérience Nintendo Switch n’importe où. Votre commutateur, station d’accueil, chargeur et autres accessoires s’adapteront parfaitement et en toute sécurité au pack aventure. Avec des illustrations Pokémon. Sous licence officielle de Nintendo et de The Pokémon Company International. »

« Ne sacrifiez jamais la sécurité pour le style ! Transportez votre Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite ou Nintendo Switch – Modèle OLED avec le Premium léger, robuste et dynamique Coffre-fort (Pokémon Legends : Arceus) par HORI. Avec de superbes illustrations Pokémon à l’intérieur et à l’extérieur! La doublure intérieure douce et soyeuse protège votre système des rayures et de l’usure, afin que vous puissiez jouer en toute sécurité lors de vos déplacements. Sous licence officielle de Nintendo et de The Pokémon Company International. »

Tous ces articles seront disponibles sur Amazon à peu près en même temps que la sortie de Pokémon Légendes : Arceus. Est-ce que quelque chose ci-dessus vous intéresse? Laissez un commentaire ci-dessous.