Horizen et Dash s’associent pour lancer une “chaîne de blocs d’amplificateurs de marketing de récompense” » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Horizen Labs, développeur d’une plate-forme de blockchain publique tout-en-un, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Dash, la crypto-monnaie axée sur les paiements et le commerce électronique pour créer une “application blockchain d’amplificateur de marketing de récompense”. La nouvelle blockchain récompensera les utilisateurs de DASH pour l’exécution de tâches.

La solution de marketing de récompense unique est construite à l’aide de l’évolutivité et du protocole sidechain d’Horizen, de Zendoo et de la technologie de paiement de Dash, ainsi que de leur expertise en matière d’engagement communautaire.

Après la mise en œuvre réussie de la preuve de concept, Horizen Labs et Dash collaboreront pour améliorer et étendre la solution de marketing de récompense pour inclure de nouvelles fonctionnalités et des modèles d’incitation qui étendent la solution aux plates-formes de médias sociaux grand public et aux cas d’utilisation du monde réel, par exemple pour promouvoir et encourager l’adoption de Dash par les marchands et les activités du monde réel telles que le projet Dash Direct.

« L’industrie de la cryptographie voit rarement des modèles d’incitation innovants ciblant la convivialité de la cryptographie. Nous sommes ravis que la communauté Dash soit récompensée dans DASH pour ses efforts visant à promouvoir l’adoption de la crypto-monnaie dans le monde réel.

– Ernesto Contreras, Dash Core Group Responsable du développement commercial

Dash Core Group et Horizen Labs étendront la solution de récompense en un système décentralisé complet avec des fonctionnalités de préservation de la confidentialité utilisant des preuves à connaissance nulle et une distribution automatisée des récompenses. En fin de compte, l’idée est d’ouvrir le système à quiconque pour développer ses propres programmes de marketing de récompense.

« Zendoo est utilisé de plusieurs manières inédites pour lancer une blockchain spécifique à une application. L’objectif ultime, dans ce cas, est de développer une solution de protection des données entièrement décentralisée en utilisant des preuves à connaissance nulle que tout le monde peut utiliser pour créer ses propres programmes de marketing de récompense indépendants.

– Rob Viglione, co-fondateur d’Horizen et PDG d’Horizen

Le développement de la multi-chaîne a commencé et le déploiement sur testnet débutera au début du quatrième trimestre 2021.

