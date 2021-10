Horizen prévision des prix après son affaiblissement | Invezz

Horizen ZEN / USD s’est affaibli depuis les récents sommets au-dessus de 110 $, enregistrés le 15 septembre, à 60 $, et le prix actuel est à 89 $. Horizen est une excellente option pour les développeurs, et il existe déjà de nombreux projets collaborant avec cet écosystème blockchain.

Environnement développeur

Horizen est l’un des écosystèmes de blockchain les plus sécurisés qui fournit tous les composants nécessaires pour mettre en œuvre des blockchains entièrement personnalisables en mettant l’accent sur la flexibilité, l’évolutivité et la confidentialité des données.

La mission de ce projet est la liberté de la vie privée, et vous pouvez choisir une confidentialité totale pour des choses comme les paiements, les dons de bienfaisance et le partage d’informations.

Horizen est conçu pour résoudre les problèmes du monde réel, tandis que son backbone PoW maximise la sécurité et distribue le jeton natif d’Horizen, ZEN, dans tout l’écosystème.

Horizen est conçu pour une utilisation commerciale étendue et vous permet de créer vos blockchains à moindre coût avec la possibilité d’émettre un nombre illimité de jetons.

Zendoo est la solution révolutionnaire de mise à l’échelle et de chaîne latérale d’Horizen qui permet aux développeurs de créer des applications blockchain du monde réel à un prix abordable et rapide.

Il est important de dire que Zendoo est complètement décentralisé sans avoir besoin de s’appuyer sur des parties de confiance prédéfinies et diffère donc de nombreuses autres solutions de sidechain.

La semaine dernière, Horizen a rapporté que Zendoo est désormais disponible sur un réseau de test public qui est un environnement de type production et est accessible à tous pour essayer et tester. Alberto Garoffolo, directeur de l’ingénierie chez Horizen, a ajouté :

Lors de la conception de Zendoo, nous voulions créer un environnement permettant aux développeurs de créer des applications et des blockchains véritablement décentralisées sans les contraintes qui les entravent dans d’autres écosystèmes et environnements. Nous poursuivons cet objectif, en gardant à l’esprit le rôle des développeurs pour rendre la mise en œuvre de la blockchain simple et rapide.

De nombreux projets collaborent déjà avec Horizen, les plus populaires étant Dash, Iota, Celsius, Dia et Sikoba.

Le support fort est à 80 $

Horizen (ZEN) a mal performé au cours des deux dernières semaines de septembre 2021 et est techniquement toujours sous pression.

ZEN se négocie actuellement au-dessus du niveau de support solide à 80 $, mais si le prix le casse, le prochain objectif pourrait être à 70 $ ou même en dessous.

D’un autre côté, si le prix dépasse à nouveau la résistance de 100 $, le prochain objectif pourrait être de 110 $ ; Néanmoins, les traders doivent utiliser des ordres stop loss et prendre des bénéfices lors de l’ouverture de leurs positions, car le risque est toujours élevé.

résumé

Horizen est une excellente option pour les développeurs, il existe déjà de nombreux projets qui collaborent avec cet écosystème blockchain, et les plus populaires incluent Dash, Iota, Celsius, Dia et Sikoba. ZEN se négocie actuellement au-dessus du niveau de support solide à 80 $, mais techniquement, cela ressemble; il reste encore sous pression.

