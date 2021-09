Horizon Chase Turbo rend hommage à Ayrton Senna de F1 dans la nouvelle extension “Senna Forever”

Le développeur brésilien AQUIRIS a annoncé Senna Forever, une toute nouvelle extension pour Horizon Chase Turbo qui rendra hommage au légendaire pilote de course brésilien, Ayrton Senna.

Lancée le 20 octobre, la nouvelle extension introduit un tout nouvel ensemble de voitures, de circuits et de fonctionnalités inspirées de la carrière de Senna, et offrira même un nouveau mode carrière solo qui vous permettra de suivre le propre parcours de Senna en sport automobile.

Cela coûtera 5,99 $ sur Switch et d’autres consoles (les versions iOS et Android du jeu l’obtiendront pour 4,99 $) et “une partie” des bénéfices réalisés sera consacrée aux programmes éducatifs de l’Ayrton Senna Institute. L’Institut Ayrton Senna est une organisation conçue pour aider à créer des opportunités de développement humain pour les jeunes Brésiliens et a été créée par sa famille quelques mois seulement après son accident mortel en 1994.

Voici une liste de fonctionnalités et une sélection de captures d’écran pour la nouvelle extension :

Mode carrière solo: Suivez les pas du légendaire pilote brésilien à travers cinq chapitres nostalgiques.

Nouvelle vue à la première personne (spécifique à Senna Forever) : ressentez la chaleur du moment depuis l’intérieur d’un cockpit. Nouvelles mécaniques de stratégies de course (spécifique à Senna Forever) : faites des choix difficiles et choisissez la configuration de votre voiture en tenant compte de chaque piste de course et des conditions météorologiques. 130 marques de Senna sur le mode carrière: Poursuivez-les pour atteindre les performances historiques exceptionnelles du conducteur. Mode championnat avec 18 équipes différentes au choix et plus de 30 voitures à débloquer: Dominez le circuit mondial de course à travers ses trois catégories différentes. Jouez seul ou avec jusqu’à 4 joueurs locaux: Vivez des courses uniques sur chaque championnat avec l’imprévisibilité des conditions météorologiques, des pistes et des concurrents aléatoires (le mode multijoueur ne sera pas disponible dans les versions mobiles de l’extension).

Ces vraies pistes de F1 sont ravissantes dans le style distinctif d’Horizon Chase Turbo, hein?

Si vous n’avez pas encore joué à Horizon Chase Turbo, nous vous encourageons vivement à l’essayer. Dans notre examen complet du jeu de base, nous l’avons qualifié d’indispensable pour quiconque s’intéresse, même de loin, aux jeux de course.