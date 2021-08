Horizon Chase Turbo taquine une toute nouvelle extension

in

Le coureur d’arcade Horizon Chase Turbo – s’inspirant de classiques comme Top Gear – a annoncé une toute nouvelle extension – avec des courses épiques – “à venir rapidement” sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch.

Le bref clip, qui dure un peu moins de 30 secondes, montre ce qui semble être l’arrière d’un coureur de F1 qui court sur une piste. Encore une fois, quoi qu’il en soit, il semble que cela arrivera très bientôt.

Démarrez vos moteurs. Une nouvelle extension arrive pour la franchise Horizon Chase sur PC, mobile ET consoles. Et ça arrive RAPIDEMENT. pic.twitter.com/XtTSsdCX3i – Horizon Chase Turbo (@Horizon_Chase) 6 août 2021

Le développeur brésilien Aquiris a été incroyablement généreux en ce qui concerne les mises à jour de contenu gratuites pour Horizon Chase Turbo. Depuis le lancement du jeu en 2018, il a publié une variété de contenus. Plus récemment, il a reçu une mise à jour au Brésil en mai – ajoutant deux nouvelles pistes et une nouvelle voiture avec six peaux.

Que voudriez-vous voir de cette extension à venir ? Dites-nous ci-dessous. Et si vous n’avez pas encore joué au jeu, consultez notre critique, nous avons attribué à ce jeu neuf étoiles sur dix.