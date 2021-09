Horizon Forbidden West a neuf éditions PS4 et PS5 déroutantes

Peut-être que je vais juste acheter une affiche du jeu ou quelque chose comme ça. Image : Sony

Sur le blog PlayStation aujourd’hui, Sony a détaillé les nombreuses versions différentes d’Horizon Forbidden West désormais disponibles en pré-commande. La version que vous commandez dépend de plusieurs facteurs. Avez-vous besoin de PS4, PS5 ou des deux ? Voulez-vous un disque physique ? Que diriez-vous d’une boîte de 260 $ avec les deux versions, sans disque et une statue d’un mammouth robot ? On pourrait penser qu’ils pourraient rendre cela un peu moins compliqué.

Commençons par les versions les plus basiques du jeu. Il existe deux éditions numériques de base différentes, une pour la PlayStation 4 et une pour la PlayStation 5. La version PS4 coûte 60 $ et la PS5 70 $. Si vous achetez les versions PS4, il n’y a pas de chemin de mise à niveau vers la version PS5, ou du moins pas encore.

La version commerciale de base d’Horizon Forbidden West s’appelle Launch Edition. Il y en a un pour la PS4 et un pour la PS5, respectivement 60 $ et 70 $. Pour 10 $ de plus, il y a l’édition spéciale pour la PS4 ou la PS5, qui est livrée dans un steelbook avec un mini livre d’art et un bon pour les bonus de précommande numérique du jeu.

Notez que les six éditions différentes que nous avons examinées jusqu’à présent sont spécifiques à la plate-forme. Et vous pouvez jouer à la version PS4 d’Horizon Forbidden West sur la PS5 via la rétrocompatibilité, mais pas l’inverse.

L’achat des deux versions commence par la version Digital Deluxe à 80 $. Il est livré avec des jeux PS4 et PS5, ainsi qu’un tas de goodies numériques comme une bande-son téléchargeable et un livre d’art numérique. J’imagine que cela signifie qu’il pourrait y avoir une mise à niveau de 20 $ de PS4 à PS5 quelque part sur toute la ligne, mais rien n’a encore été annoncé. (Mise à jour 09/02/2021 13h27 HE : On m’a rappelé que Sony avait spécifiquement promis de telles mises à niveau. Hmm.)

G/O Media peut toucher une commission

L’édition ridicule. Image : Sony

Maintenant, nous devenons fantaisistes. L’édition collector à 200 $ est la version qu’il vous faut si vous avez besoin d’une statue de mammouth géante. Il est livré avec un étui Steelbook, le mini livre d’art et le mammouth susmentionné, ainsi qu’une multitude de goodies numériques. L’édition Collector est livrée avec des bons pour les versions PS4 et PS5 du jeu, mais pas de disques. Pourquoi y a-t-il un boîtier en acier s’il n’y a pas de disque ? Qui sait?

L’édition ridicule. Image : Sony

Enfin, nous avons la version la plus chère de toutes, l’édition Regalia à 260 $. Il vient avec non seulement une statue de mammouth, mais une statue de mammouth qui est différente de l’autre statue de mammouth. Il y a aussi quelques cartes d’art, des pièces de frappe physique des machines Sunwing et Clawstrider, une carte en toile et une réplique Focus (l’oreille d’Aloy) avec support. L’édition Regalia d’Horizon Forbidden West comprend également des téléchargements numériques pour la PS4 et la PS5, ainsi qu’un steelbook pour le disque qui ne l’accompagne pas.

Revoyons. Pour obtenir un disque de jeu, vous devez choisir PS4 ou PS5. Si vous voulez les deux versions numériquement, vous devez soit obtenir l’édition numérique de luxe, soit l’une des deux versions très chères. Si vous voulez les deux versions sur disque, vous devrez en acheter deux exemplaires. Et si vous avez absolument besoin des deux versions de la statue de mammouth robot, que Dieu ait pitié de votre âme.