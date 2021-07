Horizon Forbidden West aurait été reporté au début de 2022

Horizon Forbidden West aurait été retardé jusqu’au premier trimestre 2022, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

Cela repousserait la date de sortie d’Horizon Forbidden West de sa fenêtre précédente fin 2021, retardant un autre des jeux que Sony a présentés pour la PS5. Alors que le développeur Guerrilla Games n’a jamais donné de date de sortie spécifique pour le jeu, ses dirigeants ont précédemment suggéré que le jeu sortirait cette année, et la société a tweeté en mai que “le développement est en bonne voie”.

Alors que Jeff Grubb de GamesBeat a rapporté que Sony délibérait sur l’opportunité de retarder le jeu, la source de Bloomberg affirme que l’éditeur l’a effectivement retardé.

Sony a reporté l’exclusivité PlayStation Horizon Forbidden West au premier trimestre 2022, a déclaré une source à Bloomberg, confirmant une rumeur partagée par @JeffGrubb hier. Les derniers retards de la cascade de l’industrie du jeu vidéo en 2021 https://t.co/8atrR25oxd30 juillet 2021

Le rapport Bloomberg n’a pas précisé pourquoi la date de sortie du jeu a été retardée, mais ce serait le dernier d’une série de lancements de jeux AAA qui ont été repoussés pour donner plus de temps aux studios – le plus récemment en juin après God of War: Ragnarok était reporté à 2022.

Il est difficile de déterminer si ces jeux à venir ont été repoussés spécifiquement en raison de retards de développement liés à Covid ou s’il ne s’agit que de retards de date de sortie ordinaires qui sont typiques de l’industrie du jeu vidéo. Il est facile d’imaginer pourquoi le verrouillage et le travail à distance ralentiraient le développement du jeu, mais les studios sont soudainement devenus timides à l’idée de nommer Covid comme cause de retards.

En avril 2020, par exemple, des annonces citaient ouvertement la pandémie comme raison pour laquelle The Last of Us 2 et Death Stranding ont tous deux été repoussés aux versions de juillet, tandis qu’en août, Deathloop et Halo Infinite ont été confirmés retardés jusqu’en 2022. Mais au début de 2021, les studios et les éditeurs sont revenus sur des raisons générales et vagues de retards, comme avec les Outriders de Sony et les Gotham Knights en monde ouvert.

Qu’est ce qui a changé? Il est possible que l’industrie du jeu vidéo ait ressenti la sympathie des joueurs autour des retards de Covid, mais il pourrait y avoir une raison plus importante: Cyberpunk 2077, qui a été lancé en décembre 2020 avec tellement de bugs révolutionnaires qu’il a été retiré du magasin Sony PS4 et , même en juin 2021, le PDG du développeur CD Projekt Red a promis que l’équipe du jeu continuerait à résoudre les problèmes jusqu’à ce que le jeu « soit à la hauteur de ce qui a été promis ».

En d’autres termes, retarder des mois ou un an et irriter les joueurs en vaut la peine pour éviter de lancer un jeu buggé qui n’a toujours pas répondu aux attentes six mois plus tard.