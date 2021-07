Horizon Forbidden West : date de sortie, précommandes, exclusivité PS5, bandes-annonces, gameplay, etc.

Horizon interdit à l’ouest présente Aloy dans une toute nouvelle aventure le long de la côte Pacifique, y compris les vestiges de San Francisco. Après les événements d’Horizon Zero Dawn, une mystérieuse brûlure rouge apparaît et menace les plantes et les animaux locaux. Aloy décide d’enquêter avant que cela ne mette en danger encore plus de personnes, dont certaines sont mortes de faim à cause du fléau.

La série Horizon se déroule aux États-Unis post-apocalyptiques, où les gens vivent en tribus et coexistent avec des monstres mécaniques. Aloy revisite de vieux amis, forge de nouveaux liens et se bat contre de nouveaux ennemis dans cette suite. De nouveaux monstres apparaissent en fonction de la région. Aloy doit également surveiller les raiders qui ont appris à passer outre les machines et à les armer.

Et ce n’est que le résumé de l’intrigue. Voici tout ce que vous devez savoir sur Horizon Forbidden West.

Date de sortie d’Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West n’a pas encore de date de sortie exacte. En fait, il n’a même pas de fenêtre de sortie. Les fans soupçonnaient à l’origine une sortie à la fin de 2021, mais à mesure que l’été se prolonge, cela commence à ressembler à un échec si nous le verrons même cette année ou non.

Selon le patron de PlayStation Jim Ryan, le jeu est toujours sur la bonne voie pour 2021. Les publicités PlayStation ont également indiqué une sortie potentielle « fin 2021 » et « seconde moitié de 2021 ». Cependant, ces publicités ont été vues fin février. Guerilla Games a récemment tweeté qu’il n’y avait toujours pas de date de sortie, bien qu’ils espéraient avoir une mise à jour sur sa sortie “très bientôt” début mai.

Merci d’avoir regardé notre gameplay #HorizonForbiddenWest se révéler ! Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte, mais le développement est en bonne voie et nous aurons une mise à jour pour vous très bientôt – merci comme toujours pour votre soutien continu ! – Guérilla (@Guerrilla) 27 mai 2021

Quoi qu’il en soit, il semble qu’Horizon Forbidden West sortira plus tard cette année ou l’année prochaine.

Horizon Forbidden West est-il une exclusivité PS5 ?

Horizon Interdit Ouest est un Exclusivité PlayStation. Jusqu’à présent, Sony n’a confirmé que les sorties pour PlayStation 5 et PlayStation 4. Guerilla Games a également confirmé la prise en charge de 60 FPS pour la PlayStation 5. Ces images par seconde ne sont pas possibles pour une PS4, mais cela devrait améliorer les graphismes des consoles de nouvelle génération. .

Sortie PC d’Horizon Forbidden West

Cela ne semble pas bon pour les propriétaires de Xbox et de PC. Certains doutent de l’exclusivité d’Horizon Forbidden West depuis qu’Horizon Zero Dawn est finalement arrivé sur PC quelques années après sa sortie initiale. Pourtant, rien ne garantit que la même chose se produira pour Horizon Forbidden West.

Précommandes d’Horizon Forbidden West

Concernant les précommandes, nous n’avons presque aucune précommande d’Horizon Forbidden West disponible. La plupart des grands détaillants n’ont pas encore répertorié les précommandes d’Horizon Forbidden West. Vous pouvez vous attendre à les voir ici chaque fois qu’ils sortent, cependant.

Précommandes d’Horizon Forbidden West aux États-Unis :

Précommandes d’Horizon Forbidden West au Royaume-Uni :

ShopTo, un détaillant de jeux et d’électronique basé au Royaume-Uni, répertorie également Horizon Forbidden West en pré-commande. Cependant, il ne s’agit pas réellement d’une pré-commande. C’est pour s’intéresser à la pré-commande. Ceux qui manifestent leur intérêt doivent recevoir une notification lorsque les précommandes sont mises en ligne avec le prix et le produit réels.

Gameplay d’Horizon Forbidden West

Sony a présenté 14 minutes de gameplay d’Horizon Forbidden West dans un récent State of Play. Là, les téléspectateurs ont aperçu un prologue de l’intrigue, des améliorations graphiques et des fonctionnalités ajoutées. Il semble que, même si une grande partie du gameplay reste la même, de nouveaux ajouts rafraîchissent le combat et l’exploration. L’équipe a construit d’anciennes fonctionnalités avec des améliorations et des ajouts à ce qui fonctionne déjà.

Par exemple, Aloy garde sa fidèle lance et son arc pour basculer entre le combat rapproché et le combat à longue portée. Outre ces deux armes, elle a aussi maintenant un Pullcaster pour l’escalade et Aile de bouclier pour naviguer depuis des hauteurs élevées – presque comme un grappin et un planeur.

Le directeur du jeu Mathijs de Jonge a déclaré à Game Informer que le jeu aurait plus de liberté avec les mouvements verticaux grâce à l’escalade et au vol plané. En d’autres termes, les joueurs peuvent grimper à peu près n’importe quoi et descendre de n’importe où sans avoir besoin de contourner une montagne pour atteindre une destination. Ces options de mouvement affecteront probablement l’exploration et élargiront les options créatives pour envoyer des ennemis.

Guerilla Games prévoit également de repenser le arbre de compétences et le repeupler avec de nouvelles compétences. Jonge a mentionné un mécanicien appelé Surtensions de valeur dans le cadre de l’arbre de compétences remanié.

“L’arbre de compétences est conçu pour prendre en charge de nombreux styles de jeu différents, et chaque style de jeu comporte des surtensions de valeur que vous pouvez débloquer en dépensant des points de compétence sur eux”, a déclaré Jonge à Game Informer. “Le joueur peut choisir quel Valor Surge est actif à tout moment.”

Les joueurs s’aventurent le long du Pacifique, éliminent des monstres mécaniques et recherchent des matériaux. La carte s’étend de la Californie sur la côte ouest jusqu’à l’Utah, qui borde l’État ensoleillé du sud-ouest des États-Unis. La zone dépasse apparemment la taille de la carte dans Horizon Zero Dawn.