Horizon Forbidden West était censé avoir une mise à niveau gratuite de PS4 à PS5

MISE À JOUR : tard samedi, Sony a inversé la tendance et mis à jour son blog, confirmant qu’il offrira en fait une mise à niveau gratuite d’Horizon Forbidden West de PS4 à PS5. Notre histoire originale se poursuit ci-dessous.

Jeudi, Sony a annoncé que son jeu Horizon Forbidden West, la suite d’Horizon Zero Dawn, serait disponible en pré-commande avant sa date de sortie en février 2022. Mais contrairement à ce que Sony a dit l’année dernière (h/t Forbes), il n’y a pas de chemin de mise à niveau pour le jeu de PlayStation 4 à PlayStation 5.

Dans un article de blog de septembre 2020, Sony a déclaré qu’Horizon Forbidden West serait parmi les jeux à bénéficier d’une mise à niveau gratuite des versions PS4 vers la version PS5 :

« De plus, nous savons que la communauté PS4 passera à la PS5 à différents moments, et nous sommes heureux d’annoncer les versions PS4 de certaines de nos exclusivités. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure et Horizon Forbidden West seront également lancés sur PS4. Alors que ces trois jeux ont été conçus pour tirer parti de la PS5 et de ses fonctionnalités uniques de nouvelle génération comme le SSD ultra-rapide et le contrôleur DualSense, les propriétaires de PS4 pourront également profiter de ces expériences lors de leur lancement. Les versions numériques PS4 des jeux de lancement incluent une mise à niveau gratuite sur les deux consoles PS5, tandis que les versions sur disque PS4 de ces jeux incluent une mise à niveau gratuite sur la PS5 avec lecteur de disque Ultra HD Blu-Ray.

Et comme le souligne Polygon, Jim Ryan, directeur général de Sony Interactive Entertainment, a déclaré l’année dernière à la section Launcher du Washington Post que les jeux pour PS5 seraient “construits à partir de zéro”. et que pour des jeux comme Horizon Forbidden West et Spider-Man: Miles Morales, la société avait “un chemin de mise à niveau pour les utilisateurs de PS4 pour obtenir les versions PS5 gratuitement”.

Ryan a déclaré au Post que “personne ne devrait être déçu”, ajoutant que “il s’agit pour les gens d’avoir le choix”.

Mais ce que Sony a annoncé cette semaine n’était… pas ça. Les joueurs qui souhaitent commencer à jouer à Horizon Forbidden West sur PS4 devront acheter les versions les plus chères du jeu qui offrent des copies numériques pour les deux consoles : ces packages sont au prix de 79,99 $ pour l’édition Digital Deluxe, 199,99 $ pour l’édition Collector et 259,99 $ pour l’édition Regalla. Sinon, vous pouvez obtenir l’édition standard PS4 pour 59,99 $ et acheter une toute nouvelle copie PS5 du jeu plus tard à son prix plein de 69,99 $. Il n’est pas prévu de mise à niveau à l’avenir, selon la page d’assistance d’Horizon Forbidden West.