‘Horizon Forbidden West’ n’est pas évolutif de PS4 à PS5

Horizon Forbidden West n’aura pas d’option de mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5. Il existe des options d’achat qui vous donneront les deux versions du jeu, mais les choses deviennent vite chères et déroutantes.

“Pour les joueurs qui souhaitent avoir accès aux versions PS4 et PS5 d’Horizon Forbidden West, veuillez acheter les éditions Digital Deluxe, Collector ou Regalla”, a déclaré Sony sur le blog PlayStation. « Le double droit ne s’applique pas aux éditions standard et spéciales. »

Ainsi, pour même avoir accès aux versions PS4 et PS5 d’Horizon Forbidden West, les fans doivent dépenser au moins 79,99 $ pour l’édition numérique de luxe. Bien que cela puisse ne pas sembler grave, Sony a fait quelques déclarations dans le passé sur les options de mise à niveau PS4 vers PS5 pour le jeu, ce qui ne fait qu’ajouter à la confusion.

“Personne ne devrait être déçu”, a déclaré Jim Ryan, PDG et président de Sony Interactive Entertainment, via le Washington Post il y a plus d’un an, interrogé sur les exclusivités propriétaires. « Les versions PS5 de ces jeux sont conçues à partir de zéro pour tirer parti de l’ensemble des fonctionnalités de la PS5, et nous avons un chemin de mise à niveau permettant aux utilisateurs de PS4 d’obtenir les versions PS5 gratuitement. Il s’agit de personnes ayant le choix. Je suis vraiment très content de la situation.

Beaucoup de fans ne sont pas non plus satisfaits de la situation.

Compte tenu de la difficulté d’obtenir une PS5 en ce moment, il est dommage que Sony n’offre pas de mises à niveau gratuites pour les fans.

