‘Horizon Forbidden West’ obtient un grappin monté sur le poignet

Horizon Forbidden West cherche à augmenter considérablement la verticalité de sa préquelle, alors Guerrilla Games ajoute un grappin au sac d’astuces du protagoniste Aloy.

David McMullen, concepteur principal des systèmes chez Guerrilla Games, a révélé que le dispositif de grappin que nous avons vu dans les bandes-annonces d’Horizon Forbidden West s’appelle Pullcaster – ce qui permettra à Aloy de se balancer comme Spider-Man. Non, pas le Spider-Man de Marvel, ne soyez pas idiot !

« Aloy peut grimper librement sur et à travers d’énormes sections de terrain rocheux », a déclaré McMullen sur le blog PlayStation. « Les points de grappin peuvent être trouvés dans tout l’environnement, ce qui permet une traversée verticale agile. »

Découvrez un extrait du Pullcaster en action ci-dessous.

Utilisez le Pullcaster monté au poignet d’Aloy pour saisir des poitrines éloignées ou vous lancer dans le ciel. En savoir plus sur les nouveaux outils et capacités de traversée d’Horizon Forbidden West : https://t.co/QxfXQcn9Yk pic.twitter.com/mCkgEQrvNi – PlayStation (@PlayStation) 25 octobre 2021

« Nos décisions de conception de parcours ont toujours été au service d’une interactivité dynamique croissante avec le monde qui vous entoure », a déclaré McMullen plus tard dans le message. «Cela pourrait permettre au joueur de manipuler et de détruire son environnement avec un outil comme le Pullcaster ou de lancer un grappin dans un plané avec le Shieldwing pour vous préparer à une frappe d’en haut. Ce qui nous passionne le plus, c’est la façon dont nos mécanismes, nouveaux et anciens, interagissent en synergie les uns avec les autres pour fournir des approches variées et dynamiques à n’importe quel scénario.

L’excitation de McMullen à elle seule prouve que Guerilla Games se soucie beaucoup de ses fans, sans aucun doute après le fiasco de la mise à niveau de la PlayStation 4 à la PlayStation 5. Espérons que nous verrons bientôt plus d’Horizon Forbidden West.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

