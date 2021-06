Horizon Forbidden West pour PS5 et PS4 : date de sortie, gameplay et tout ce que vous devez savoir

L’un des plus grands jeux révélés lors de la vitrine PS5 de juin 2020 était Horizon Forbidden West. Développé par Guerrilla Games, ce titre PlayStation apporte le moteur Decima personnalisé et tout ce dont il est capable au matériel de nouvelle génération.

Aloy revient en tant que protagoniste, se dirigeant vers l’ancien ouest des États-Unis. Il y a de nouvelles menaces, de nouvelles machines et de nouvelles terres luxuriantes à explorer. Sa sortie est actuellement prévue pour 2021. Voici tout ce que nous savons sur Horizon Forbidden West sur PS5 jusqu’à présent.

Qu’est-ce qu’Horizon Forbidden West ?

Horizon Forbidden West est une suite d’Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games, sorti en 2017. C’est un jeu de rôle et d’action qui se déroule au 31e siècle, dans un monde où l’humanité existe désormais en tribus et où de gigantesques formes de vie mécaniques parcourent la terre. Les joueurs incarnent Aloy, une jeune femme chassée de la tribu Nora qui s’efforce de découvrir les mystères des machines, ce qui est arrivé aux humains précédents et la menace actuelle visant à détruire le monde.

Horizon Forbidden West suit les événements d’Horizon Zero Dawn, alors qu’Aloy voyage vers l’ouest et cherche à découvrir qui a envoyé un signal qui a activé HADES, une IA tentant de détruire toute vie. Étant donné que le premier jeu a été un succès critique et commercial majeur, il est très possible qu’Horizon Forbidden West finisse par être l’un des meilleurs jeux PS5.

Puis-je découvrir des bandes-annonces d’Horizon Forbidden West ?

Vous pouvez voir la bande-annonce de révélation d’Horizon Forbidden West de l’événement The Future of Gaming PS5 ci-dessous:

Histoire, gameplay et fonctionnalités d’Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn était un RPG d’action et Horizon Forbidden West le sera également. L’histoire se déroule dans ce qui était autrefois l’ouest des États-Unis, avec les ruines du Golden Gate Bridge à San Francisco clairement visibles dans la bande-annonce. Aloy cherche à comprendre une mystérieuse corruption qui nuit à l’environnement. Dans le même temps, Sylens est en possession de HADES (du jeu précédent), cherchant à comprendre le signal qui a d’abord réactivé l’IA. Aloy est à nouveau interprété par Ashly Burch, tout comme dans Horizon Zero Dawn.

Bien que le gameplay de cette suite soit probablement similaire à celui de son prédécesseur, la portée du jeu est presque certainement plus large. Dans l’état des lieux de juin, nous voyons également Aloy entreprendre une mission pour sauver Erend de la “menace rebelle” tout en voyageant le long d’une plage et en plongeant sous l’eau. Les rebelles semblent être les principaux antagonistes de ce jeu et ce qui les rend si dangereux, c’est qu’ils sont capables de faire attaquer des machines pour eux. Mais Aloy est équipé d’équipements neufs et anciens pour les démonter.

Les gadgets d’Aloy :

Se concentrer: Un appareil qui se place sur son oreille et peut scanner les environnements pour l’aider à identifier les menaces ou les zones d’escalade.

Tirez la roulette : Accrochez des tirs à des zones compatibles pour tirer Aloy dans les airs vers de nouvelles voies d’escalade ou lui permettre de se sortir rapidement des ennuis.

Aile de bouclier : Fonctionne comme un planeur permettant à Aloy de descendre lentement et en toute sécurité d’un point élevé.

Masque de plongée: Permet aux joueurs de rester immergés sous l’eau “aussi longtemps que vous le souhaitez”. D’après ce que nous avons vu dans les vidéos, il semble que l’exploration sous-marine sera une grande priorité dans le jeu et Aloy pourra utiliser les courants sous-marins pour se déplacer plus rapidement.

Lance: La lance d’Aloy aide à contourner les machines et peut être chargée pour créer un effet de dégâts importants ou faire reculer les ennemis.

Lance-pierres: Il existe différents projectiles qui produisent des effets différents. Par exemple, les grenades adhésives peuvent bloquer temporairement les machines.

Arcs et flèches: Différentes flèches ont des effets différents. Par exemple, certains explosent au contact pour dépouiller les machines des couches externes et exposer les points faibles.

Lanceur: Une arme automatisée qui tire des pointes qui explosent à l’impact.

Bombes fumigènes : Aveugle temporairement les ennemis lorsqu’ils sont lancés à portée.

Machines: Comme dans le premier jeu, Aloy peut remplacer diverses machines et les utiliser pour se déplacer.

Nous avons également vu de nouvelles machines :

Coquillages : Une créature ressemblant à une tortue se reposant dans un marais.

Trémortusks : Des machines de type mammouth utilisées comme bêtes de guerre par une tribu inconnue.

Ailes de soleil : Des machines de style ptérosaure cherchant dans le ciel.

Clawstriders : Une machine vue dans l’œuvre d’art qui ressemble à un vélociraptor.

Nous gardons une trace de chaque machine du jeu dans un bestiaire toujours mis à jour, en gardant une trace de la liste de toutes les machines, nouvelles et de retour dans Horizon Forbidden West.

La bande originale est réalisée au moins en partie par Joris de Man, avec Julie Elven au chant. La chanson de la bande-annonce de révélation, Promise of the West, est sortie sur les vitrines numériques.

Horizon Forbidden West tirera parti du nouveau contrôleur PS5 DualSense, en utilisant le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs pour améliorer la sensation des différentes armes. Le directeur de Guerrilla Games, Mathijs de Jonge, a partagé plus d’informations sur le jeu dans une vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous.

Guerrilla Games, le studio de développement travaillant sur le jeu, fait partie de Sony Worldwide Studios et les créateurs du moteur interne Decima.

Horizon Forbidden West aura-t-il du multijoueur ?

Selon une rumeur de VGC, Horizon Zero Dawn était le début d’une trilogie. VGC affirme également que le deuxième titre (maintenant révélé être Horizon Forbidden West) aurait une sorte de coopération. Rien n’a encore été officiellement confirmé.

Horizon Forbidden West arrive-t-il sur PS4 ?

Bien qu’il ait dit précédemment qu’Horizon Forbidden West ne serait pas disponible sur PS4, Sony a confirmé après une présentation des jeux PS5 en septembre 2020 qu’il viendrait en fait sur PS4 ainsi que sur PS5.

Horizon Forbidden West arrive-t-il sur PC ?

Pour le moment, Horizon Forbidden West n’a été annoncé que pour PS5. Cela dit, l’édition complète du premier jeu, Horizon Zero Dawn, est arrivée sur PC en août 2020. D’autres jeux PS4 sont également portés sur PC, y compris Days Gone plus tard au printemps 2021. En tant que tel, nous n’excluons pas la possibilité qu’Horizon Forbidden West arrive sur PC quelque temps après sa sortie sur PS4 et PS5.

Quelle est la date de sortie ?

Nous n’avons pas encore d’heure exacte, mais Guerrilla a fourni une mise à jour dédiée, confirmant que l’équipe a pour objectif de publier Horizon Forbidden West en 2021. En fait, la société a déclaré qu’elle pensait qu’elle était “sur la bonne voie pour sortir cette saison des fêtes”, mais les choses ne sont pas encore sûres.

L’original Horizon Zero Dawn et son extension The Frozen Wilds sont sortis en 2017, donc Guerrilla a eu plus de trois ans de développement. En tant que tel, malgré le retard de nombreux matchs en raison de la pandémie mondiale, il n’y a aucune raison de croire que l’équipe de Guerrilla ne peut pas atteindre la date de sortie prévue en 2021.

Avec Ratchet and Clank: Rift Apart sorti le 11 juin, Horizon Forbidden West est presque certainement plus loin en tant que sortie Q3 ou Q4. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour lorsque nous aurons plus d’informations.

