Horizon Forbidden West pour PS5 : liste de toutes les machines, nouvelles et anciennes

L’un des plus grands et des plus beaux jeux révélés lors de la vitrine PS5 de Sony, The Future of Gaming, était Horizon Forbidden West. Cette suite ambitieuse d’Horizon Zero Dawn est développée par Guerrilla Games, qui utilise à fond le moteur Decima et la nouvelle puissance de la PS5. Il deviendra sans aucun doute l’un des meilleurs jeux PS5 à sa sortie.

Le monde d’Horizon Forbidden West est l’un des mystères et l’un des points forts est les différents types de machines qui errent, volent ou nagent à travers le monde. Alors qu’Aloy voyage dans ce qui était l’ouest des États-Unis, elle va découvrir de nombreuses machines, à la fois de nouveaux types et des formes de retour. Voici la liste complète des machines d’Horizon Forbidden West que nous connaissons jusqu’à présent.

Machines occidentales interdites d’Horzion :

Classes de machines

Dans le jeu original Horizon Zero Dawn, les machines étaient séparées en quatre classes différentes. Cependant, les joueurs ne pouvaient pas voir dans quelles classes ils étaient classés. Nous supposons que ces mêmes catégories (et peut-être plus) existeront dans Horizon Forbidden West. Ils sont les suivants:

Classe d’acquisition : Ceci décrit les machines conçues pour récolter des ressources. Dans le jeu original, ils ont généralement la forme d’herbivores et ont des bidons Blaze sur eux.

Classe de reconnaissance : Les machines de reconnaissance ou de reconnaissance sont celles qui agissent comme des sentinelles et surveillent les menaces. Par exemple, les observateurs du premier match.

Classe de combat : Ces machines sont spécialement conçues pour attaquer les menaces et ont généralement la forme d’animaux prédateurs. Pensez aux dents de scie ou aux harceleurs du jeu original.

Classe de transport : Machines conçues pour transporter des marchandises ou des bidons dans le monde entier. Par exemple, Shell-Walkers du jeu original.

Les hérissons

Source : Sony Interactive Entertainment (capture d’écran)

Le premier nouveau type de machine auquel nous avons été présentés, les Bristlebacks sont puissants Classe d’acquisition des machines qui ressemblent à des phacochères, surtout avec des défenses dangereuses. Nous avons vu pour la première fois quelques Bristlebacks dans la bande-annonce d’Horizon Forbidden West, dépassés par une mystérieuse tribu hostile qui utilise des machines pour la guerre. Ils ressemblent beaucoup aux Behemoths, des machines dotées de capacités anti-gravité introduites dans Horizon Zero Dawn.

Clawstriders

Source : Sony Interactive Entertainment (capture d’écran)

Autre nouveau type de vie de machine, les Clawstriders ressemblent à des robots Velociraptors. Ils voyagent en meute et semblent avoir de puissantes mâchoires ressemblant à des tronçonneuses. Leur nom a été révélé via certaines bandes dessinées. Leur classe de machine n’a pas encore été confirmée, bien que nous soupçonnions Classe de reconnaissance ou alors Classe de combat.

Chargeurs

Source : Sony Interactive Entertainment (capture d’écran)

L’une des machines revenant du jeu précédent, les chargeurs sont un type plus petit de Classe d’acquisition machine. On les trouve généralement dans les plaines herbeuses ouvertes et les zones rocheuses, voyageant en troupeaux. Aloy pourrait les remplacer dans Horizon Zero Dawn et, aux côtés du Broadhead ou du Strider, pourrait les monter. Un chargeur est vu dans la bande-annonce d’Horizon Forbidden West, utilisé comme monture par Aloy.

Coquillages

Source: Sony (capture d’écran)

Les coquillages sont des créatures ressemblant à des tortues qui gardent les rivages et les marécages et sont la deuxième machine amphibie que nous ayons jamais vue. Ils semblent rester dormants pendant de longues périodes, permettant à la végétation de pousser dans la boue qui s’accumule sur leur dos. Il est difficile de dire à quelle classe ils appartiennent, mais nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Snapmaw

Source : Sony (capture d’écran)

De retour en force, les Snapmaws crocodiles sont Classe d’acquisition Machines. Vraiment dans leur élément le long des côtes et des voies navigables du Pacifique, le Snapmaw est la seule machine amphibie connue à côté du Shellsnapper. Certains Snapmaws gardent même des endroits sous-marins cachés.

Ailes de soleil

Source : Sony Interactive Entertainment (capture d’écran)

Les Sunwings sont un nouveau type de vol qui patrouillent dans le ciel de l’Ouest interdit, voyageant seuls ou en petits groupes. Ils ressemblent fortement aux ptérosaures. Ils utilisent les panneaux solaires de leurs ailes pour collecter et stocker de l’énergie, ce qui leur permet d’effectuer de longs vols. Ils sont vraisemblablement Classe de reconnaissance Machines.

Trémortusks

Source : Sony (capture d’écran)

Une autre nouvelle machine, le Tremortusk, est une créature massive ressemblant à un mammouth qui est décrite comme étant déjà dangereuse si elle est découverte dans la nature. Lorsqu’il est paré pour la guerre par une tribu humaine, cependant, il devient une énorme menace.

Machine de natation non identifiée

Source : Sony Interactive Entertainment (capture d’écran)

Avant le début officiel de l’état des lieux de mai, nous avons aperçu une nouvelle machine nageant dans l’océan sur le côté gauche de l’écran. C’était trop loin pour obtenir beaucoup de détails, mais il semble avoir un long cou dans une forme presque semblable à celle de Nessie. Nous mettrons à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Une liste qui s’allonge

Selon le directeur du jeu Guerrilla Games Mathijs de Jonge, il existe « des dizaines de nouvelles machines » en plus des différents types de retour. Chaque machine doit être surchargée afin de l’étudier et d’analyser ses faiblesses, il y aura donc beaucoup à trouver.

Nous continuerons à mettre à jour cette liste au fur et à mesure qu’elle grandit et que de nouvelles machines sont révélées. Guerrilla Games vise actuellement à sortir Horizon Forbidden West en 2021, exclusivement pour la PS4 et la PS5.

