Horizon Forbidden West présente une nouvelle armure et de nouvelles machines dans une nouvelle bande-annonce

Guerrilla Games a fait une apparition rapide aux Game Awards 2021 en présentant une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Horizon interdit à l’ouest. La bande-annonce n’était pas aussi détaillée que certains des journaux de développement que nous avons vus ces dernières semaines, mais elle a montré de nouveaux biomes de gameplay que nous pouvons nous attendre à explorer lors du lancement du jeu dans la nouvelle année – et cela a même donné nous notre premier aperçu d’une sélection de nouveaux costumes et peintures pour le visage.

La chose la plus notable dans la nouvelle bande-annonce est la variété de tenues et de tenues dans lesquelles Aloy s’habille – il y a quelques looks que vous pouvez reconnaître du premier jeu, ainsi qu’une toute nouvelle esthétique.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Les plus avertis d’entre vous remarqueront peut-être qu’il y a aussi quelques nouvelles machines dans le mix. Notre favori personnel est ce gros serpent mécanique – un exploit d’ingénierie en soi, la façon dont il se déplace (et la menace qu’il représente sans aucun doute) ne fait qu’exaspérer la menace. Beau.

Il y a aussi un aperçu rapide des mammouths mécaniques, des singes, des ptérodactyles et bien d’autres. J’espère qu’on n’aura pas à tous les tuer, hein ?

Sony Interactive Entertainment et le développeur Guerrilla Games ont récemment reporté Horizon Forbidden West au 18 février 2022, le repoussant de sa fenêtre de sortie des vacances 2021 précédemment prévue. Le jeu sera lancé sur PS4 et PS5, bien que l’éditeur ait officiellement déclaré qu’il s’agirait d’une version PlayStation 5 uniquement.