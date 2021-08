Horizon Forbidden West reporté à 2022, mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles

Horizon Forbidden West a été reporté à 2022, a confirmé le développeur Guerilla Games.

La suite d’Horizon Zero Dawn devrait maintenant sortir le 18 février 2022, ce qui signifie que Sony ne disposera pas d’une grande sortie exclusive de première partie pour la saison des vacances.

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour les propriétaires de PlayStation 5. Horizon Zero Dawn a reçu une nouvelle mise à jour qui permet au jeu de fonctionner à 60 images par seconde, tout comme nous l’avons vu pour God of War, Days Gone, Ghost of Tsushima et The Last of Us 2.

La mise à jour 1.53 déverrouille la limite précédente de 30 images par seconde du jeu, ce qui signifie que les joueurs peuvent profiter d’une expérience plus fluide et plus réactive qui s’apparente davantage à la version PC du jeu. Le correctif résout également un problème de streaming qui était présent lors de la lecture du jeu sur PS5.

Voici les notes de mise à jour complètes ci-dessous :

Fréquence d’images déverrouillée à 60 images par seconde lors de l’exécution sur une console PS5 en mode de compatibilité descendante Correction de problèmes de performances de streaming lors de l’exécution sur une console PS5 en mode de compatibilité descendante Option Mode graphique supprimée des paramètres visuels lors de l’exécution sur une console PS5 en mode de compatibilité descendante.

Bien qu’il soit décevant de voir la date de sortie d’Horizon Forbidden West en 2021 passer à l’année prochaine, il est certain que le développeur Guerilla Games aura le temps nécessaire pour s’assurer que l’exclusivité PS5 est aussi raffinée que prévu.

Le jeu sortira également sur PS4, ce qui signifie que si vous n’avez pas encore réussi à acheter une PS5, vous ne manquerez pas la prochaine grande aventure d’Aloy.

